Невозможно отказаться: 6 продуктов, которые вызывают сильное привыкание

Существуют продукты, которые словно наркотик, вызывают привыкание и желание есть их в огромных количествах. Вот как продукты могут повлиять на ваш мозг.

Давайте поговорим о продуктах, вызывающих привыкание, о тех, с которыми у вас "особые" отношения. У каждого есть продукты, которые вы жаждете настолько, что не можете сопротивляться, едите их слишком много, а потом сожалеете. Об этом пишет Vogue Italia.

На самом деле, эти продукты вызывают скрытую зависимость, о которой мы часто даже не догадываемся. Но почему мы жаждем их так сильно и в большом количестве? Существует научное объяснение того, почему эти продукты, часто именно нездоровая пища, непреодолимо привлекательны.

Почему некоторые продукты вызывают привыкание

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Чтобы понять, почему некоторые продукты заставляют нас чувствовать себя настолько хорошо, что мы больше не можем без них обходиться, нужно начать с мозга. Проще говоря, когда мы едим, в мозгу высвобождается дофамин, гормон-нейротрансмиттер, который дает нам чувство удовольствия. Некоторые переработанные продукты способствуют выработке огромного количества дофамина, поэтому мозг заставляет нас хотеть все больше и больше, вызывая знаменитую "тягу".

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Чаще всего эти продукты содержат высокие концентрации белого сахара, рафинированной муки, насыщенных жиров, искусственных ароматизаторов и соли, веществ, которые при попадании в организм в чрезмерных количествах могут вызвать ожирение, высокий уровень холестерина и такие заболевания как диабет.

Шесть самых "допинговых" продуктов были определены исследованием, проведенным Мичиганским университетом, и опубликованы в Американском журнале клинического питания.

Пицца

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Пиццу прославляют во всем мире, ведь свежеприготовленная пицца — это шедевр гастрономической простоты в своем истинном виде. С другой стороны, замороженная и упакованная пицца представляет собой коктейль из трансформированных и обработанных ингредиентов. Альтернатива? Качественная пиццерия, в которой готовят пиццу из свежих и натуральных ингредиентов. Или, что еще лучше, домашняя (возможно, на основе цветной капусты), с тестом, замешанным на муке грубого помола. В этом случает вы сможете регулировать количество сахара, соли и использовать только хорошие жиры, такие как оливковое масло первого отжима.

Шоколад

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Приятный вкус шоколада для многих является верным спутником, который никогда не разочаровывает. Наиболее распространена версия, приготовленная из сухого молока (с начинкой или с фундуком), богатая жирами и сахарами. Чтобы избавиться от этой зависимости, выбирайте черный шоколад с высоким содержанием горького какао (более 70%) и пониженным содержанием сахара (или, в идеале, без сахара). Тем не менее, не потребляйте более 2 квадратиков в день. Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к его вкусу, но вскоре он тоже станет для вас вкусным деликатесом.

Чипсы

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Хруст — лишь часть привлекательности этой откровенно неотразимой еды. Чипсы вызывают взрыв ваших вкусовых рецепторов. Однако, они часто пропитаны насыщенными жирами, такими как растительные масла, и содержат тонны соли. Чем их заменить? Попробуйте домашний попкорн, приготовленный с использованием полезных жиров, таких как кокосовое или оливковое масло, и приправленный щепоткой морской соли.

Магазинное печенье

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Гремучая смесь из рафинированной муки, сахара и гидрогенизированных растительных жиров, добавленная к хрустящему бисквиту, вызывает повышенную выработку дофамина. А если печенье шоколадное, да еще и с начинкой из джемов и кремов, то эффект удваивается. Откажитесь от них в пользу рисовых или кукурузных хлебцов, намазанных тонким слоем арахисового или миндального масла, или меда. Таким образом, вы удовлетворите как желание в сладком и хрустящем.

Мороженое

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Мороженое, причем не домашнее на растительном молоке, а промышленное — сытное, сливочное и очень сладкое, настолько, что дофамин зашкаливает. И на одном остановиться сложно, так хочется съесть целую банку, как героини романтических комедий после сентиментального разрыва отношений. Альтернатива? Домашний фруктовый сорбет со свежими сезонными фруктами (попробуйте сочетание клубники и банана), возможно, без сахара или, по крайней мере, слегка подслащенный натуральным подсластителем, таким как стевия или сироп агавы.

Гамбургеры

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Гамбургеры вызывают настоящую зависимость, благодаря сочетанию ингредиентов, включая животные жиры (мясо и сыр в случае чизбургера), добавленный сахар, искусственные ароматизаторы и соль. Не говоря уже о соусах. Хотите насладиться вкусом гамбургера и не навредить своему здоровью, приготовьте простой гамбургер дома, с проверенным качественным мясом, с небольшим количеством оливкового масла и травами. А чтобы имитировать эффект плавленого сыра, добавьте щедрый слой гуакамоле. Вот и все.

Напомним, чтобы похудеть, нужно исключить из своего рациона эти 7 продуктов.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые ваши привычки могут сводить всю вашу работу по похудению на нет, способствуя быстрому набору лишнего веса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.