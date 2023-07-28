Лили-Роуз Депп сходила на свидание с подругой в Санта-Монике (фото)

Девушки наслаждались компанией друг друга в ресторане, который любят многие знаменитости.

24-летнюю американскую актрису и модель Лили-Роуз Депп заметили на свидании в Санта-Монике с девушкой, 25-летней американской певицей Даниэль Бальбуэн, которая выступает под псевдонимом 070 Shake. Об этом пишет Daily Mail.

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Папарацци засняли девушек, когда они прибыли в ресторан Giorgio Baldi.

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради продемонстрировала свой пресс в обтягивающем черном топе с бретельками на шее. Свой топ она контрастировала с яркой винтажной миди-юбкой с низкой посадкой от Jean Paul Gaultier. Свой ансамбль она дополнила ярко-красной сумочкой Chanel. Ее светлые волосы были распущенными, и она предпочла минимальный макияж, позволяя своей естественной красоте сиять.

Ее спутница выглядела непринужденно в большом черном кожаном жилете и мешковатых брюках, низко свисающих на бедрах. Под жилеткой она носила футболку с длинными рукавами и дополнила ансамбль армейскими ботинками.

Напомним, в начале мая Лили-Роуз Депп подтвердила свои отношения с 070 Shake. Пара, которая встречается с начала этого года, впервые вызвала слухи об отношениях во время Парижской недели моды в этом году. Хотя в прошлом Лили-Роуз встречалась с известными личностями, она всегда старалась держать свои романы в тайне.

Ранее Фокус писал, что Лили-Роуз Депп трогательно поздравила свою девушку с днем рождения.