Природная красота: 10 советов, как получить здоровый и сияющий цвет лица без макияжа

Достаточно всего нескольких приемов, чтобы быть красивой и естественной даже без макияжа. Топ-модель Эмили ДиДонато раскрывает свои 10 секретов природной красоты.

"По возможности избегайте нанесения тонального крема и давайте коже дышать". Этот совет часто можно услышать от моделей, которые всегда следуют ему, когда они не на работе. К слову, эффект "обнаженной" кожи является одной из модных тенденций в области красоты. Но как быть красивой естественно? Об этом пишет Vogue Italia.

Американская супермодель Эмили ДиДонато поделилась несколькими советами, как естественным образом подчеркнуть свою красоту и придать лицу сияние без использования декоративной косметики. Перед вами мини-руководство по созданию природного образа без макияжа, который используют модели.

Регулярно очищайте кожу лица

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Чтобы проснуться утром свежей и отдохнувшей, правило номер один – накануне вечером очистить кожу от всех загрязнений . В частности, если вы пользовались косметикой, важно полностью удалить остатки макияжа.

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Делайте физические упражнения

Даже если это очень короткий сеанс или несложные упражнения, физическая активность является одним из наиболее эффективных рецептов естественного сияния коже. Вы когда-нибудь слышали о сияющей коже после тренировки?

Отшелушивайте кожу

Фото: wayhomestudio/Freepik

Скраб служит не только для удаления омертвевшей кожи, но и для стимуляции кровообращения на поверхности кожи. "Я делаю это регулярно, — говорит Эмили ДиДонато. "Когда я путешествую, я всегда беру с собой самое необходимое: просто смешиваю сахар и оливковое масло, что тоже полезно для кожи. Я наношу эту смесь на лицо, включая рот, и остальную часть тела, затем тщательно смываю. Результат – мягкая и гладкая кожа.

Чистите губы (зубной щеткой)

"Я знаю, эта практика может показаться немного странной, — признается Эмили, — но она чрезвычайно эффективна для отшелушивания кожи и улучшения кровообращения. После этого мои губы выглядят более полными и розовыми".

Наносите бальзам на губы

Это основа образа без макияжа. Он служит для увлажнения и защиты губ от негативных воздействий, что со временем замедляет их старение.

Используйте антиоксидантную сыворотку

Для достижения естественного сияния необходимо использовать сыворотку с витамином С. Он по сути, увеличивает выработку коллагена и эластина, а также защищает и восстанавливает ткани. Это также мощный антиоксидант. "Для лучшего эффекта я смешиваю сыворотку с маслом, которое также содержит витамин С", — говорит Эмили.

Увлажняйте кожу

Увлажняющий крем — одно из самых важных средств в нашем арсенале красоты. На самом деле, лучшие из них не только обеспечивают увлажнение, но и помогают сохранить все питательные вещества, которые наносятся на кожу, от витамина С до ретинола и гиалуроновой кислоты. "Когда я путешествую, я всегда ношу с собой увлажняющий крем, — говорит Эмили. "Очевидно, я также пью литры воды"

Используйте сыворотку с ретинолом

Фото: Freepik

"После применения сыворотки с ретинолом я заметила резкое изменение внешнего вида моей кожи, — говорит Эмили. "Он сужает поры, делает их чистыми и сияющими, одновременно оказывая омолаживающее действие".

Завейте ресницы

Щипцы для завивки ресниц могут стать отличным помощником, даже если вы не пользуетесь тушью. Они помогут раскрыть и пробудить ваш взгляд.

Расчешите брови

"У меня не очень густые брови, — говорит Эмили. "Но расчесывание их снизу вверх, а не наоборот, придает им текстуру". И добавляет: "Маленькая хитрость — набрызгать на кисти немного лака: это помогает удержать их на месте".

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Ранее Фокус писал о том, что не стоит тратить время на бесконечные уходовые процедуры, существует средство, которое поможет вашей коже сохранить молодость и сияние. И это гиалуроновая кислота.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.