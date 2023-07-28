Муж Хайди Клум схватил ее за ягодицы во время их отдыха на Капри ( фото)

Звездные супруги наслаждались компанией друг друга, прогуливаясь по Неаполитанскому заливу.

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вместе с 33-летним мужем Томом Каулитцем отправились в романтический отпуск на Капри, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

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Папарацци "поймали" влюбленную пару во время прогулки по Неаполитанскому заливу. В какой-то момент Хайди и Том страстно поцеловались и гитарист Tokio Hotel схватил свою супругу за ягодицы.

В этот день 50-летняя Клум выглядела стильно в полосатой льняной кофте с открытыми плечами и рукавами три четверти, а также подходящих свободных брюках. Она прикрыла глаза солнцезащитными очками-авиаторами, дополнив свой образ соломенной шляпой и вместительной сумкой Saint Laurent 'Panier' из рафии (46 тысяч гривен).

Между тем, Том также выбрал полоску, надев белую футболку с элегантными брюками чинос. Он завершил стильный аутфит солнцезащитными очками и браслетом Cartier.

Напомним, Хайди Клум в свои 50 лет разбивает все стереотипы о старении, продолжая вести очень активную жизнь, посещая вечеринки и концерты и выбирая для этого самые смелые наряды. Так, несколько дней знаменитость посетила концерт группы Tokio Hotel, где ее муж Том Каулитц играет на гитаре, а его брат Билл – фронтмен коллектива.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум недавно провела с мужем отпуск на Сардинии, показав оттуда фото и видео.