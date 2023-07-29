Ники Хилтон и Эмма Робертс в стильных макси-платьях позировали вместе на званом ужине

Модельер и актриса продемонстрировали стильные летние образы.

32-летняя американская актриса Эмма Робертс и 39-летняя Ники Хилтон-Ротшильд посетили ежегодный званый ужин Tod's в Ист-Хэмптоне. Об этом пишет Daily Mail.

Ники Хилтон, которую заметили на Неделе моды в Париже в начале этого месяца, выглядела очаровательно в узорчатом бирюзово-золотом платье Zimmermann 'Halcyon' стоимостью 39 тысяч гривен. Естественно, модельер подобрала к образу синюю сумку Tod's. Модница дополнила ансамбль бирюзовыми украшениями, в том числе подвесными серьгами и кольцами. Ники, которая замужем за Джеймсом Ротшильдом, завершила свой летний образ парой туфель с открытым носком от Aquazzura.

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Тем временем, звезда "Американской истории ужасов" выбрала шикарное бежевое платье с блейзером в тон. Эмма носила такую же бежевую сумку Tod's, которая идеально подходила к ее наряду, дополнив образ бежевыми босоножками. Эмма уложила волосы с боковым пробором, закрепив переднюю часть двумя заколками-невидимками.

Ранее Фокус писал, что Эмма Робертс позировала в зеленом бикини и забавной кепке.