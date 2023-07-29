Доход модельного агенства Кейт Мосс вырос втрое за год

Супермодель основала свое агентство талантов в сентябре 2016 года.

49-летняя британская супермодель Кейт Мосс за период 2022 года увеличила доход своего модельного втрое. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда подиумов основала свое агентство талантов в сентябре 2016 года, и новые аккаунты показали, какую огромную сумму фирма Кейт заработала для моделей. Счета ее компании Kate Moss Agency Limited показали, что сборы, причитающиеся ее моделям, выросли с 814 000 фунтов стерлингов до 2,1 миллиона фунтов стерлингов в течение года.

Кейт Мосс Фото: marcjacobs.com

В список моделей, с которыми она работает, входят ее собственная 20-летняя дочь Лила Грейс, а также певица 32-летняя британская Рита Ора, 32 года и сын рокера Бобби Гиллеспи, 19-летний Люкс. Еще в январе Кейт подписала контракт с бывшей девушкой Круза Бекхэма Блисс Чепмен, добавив ее в свой растущий список модельных талантов. Блисс присоединилась к своей сводной сестре, 22-летней Эльфи Рейгейт, которая также ранее подписала контракт с агентством Кейт Мосс.

Модельная фирма Кейт теперь имеет активы на сумму более 6 миллионов фунтов стерлингов, что доказывает, что она все еще зарабатывает впечатляющие суммы, даже не выходя на подиум.

Кейт, которой в следующем году исполнится 50 лет, продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей страны после 35 лет работы в бизнесе. Свою карьеру Мосс начала в 1988 году в возрасте 14 лет. Она была на обложке Vogue более 40 раз.

Ее дочь Лила Грейс, которую Кейт делит со своим бывшим партнером Джефферсоном Хаком, в последние годы пошла по ее стопам. Лила впервые начала работать моделью пять лет назад и дебютировала на подиуме на показе Miu Miu SS21.

Мать и дочь вместе участвовали в модных показах и в этом году вместе появились на Met Gala в Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал, что Лила Мосс украсила обложку майского выпуска Vogue Korea.