Ледяная мумия, мотоцикл и эскизы Джоли: сколько татуировок на теле Брэда Питта

Брэд Питт, как и многие звезды, активно украшает себя татуировками и все они имеют для него особое значение.

59-летний Брэд Питт обладает впечатляющей коллекцией татуировок. Причем на его теле до сих пор есть рисунки, посвященные бывшей жене Анджелине Джоли, а также парочка, указывающая на его хобби. Что именно изображено на теле голливудской звезды, пишет Daily Mail.

Ранее, в интервью Radio Times в 2014 году, Анджелина Джоли рассказала, что ее тогдашний муж не хотел, чтобы их дети пошли по их стопам и тоже начали украшать себя татуировками.

"Особенно тяжело приходится папам и девочкам. По какой-то причине мужчины становятся немного более чувствительными, когда дочь делает татуировку", — шутила Джоли. С той поры дети Брэда и Анджелины подросли, и пока не делали себе тату, хоть у их родителей хватает рисунков на теле.

Питт обычно не комментирует, что на нем изображено, но свои татуировки он не скрывает, так что журналисты разобрались, что многие из них посвящены его бывшей жене. И он явно не собирается от них избавляться. Хотя пара татуировок все-таки исчезла.

Инициалы его семьи

Крестообразный рисунок на его правой руке украшен буквой А, написанной в верхнем левом углу, и буквами М, Р, Z, S, K и V в другой.

Брэд Питт Фото: GQ

"A" — Анджелина, "M" — Мэддокс, "P" — Пакс, "Z" — Захара, "S" — Шайло, "K" — Нокс и "V" — Вивьен.

День рождения Анджелины Джоли и смерч

На нижней части живота Питта была указана дата рождения Джоли на кхмерском языке — официальном языке Камбоджи. Однако с тех пор актер от нее избавился с помощью лазера.

Татуировки Брэда Питта Фото: GQ

Но зато теперь на его боку есть изображение смерча.

Стихотворение

На левом бицепсе Питта есть пара строк из поэмы 13-го века Джалал ад-Дина Мохаммада ибн Балхи, также известного как Руми. Там написано: "Существует поле за пределами всех представлений о правильном и неправильном. Я встречу тебя там".

Считается, что эту татуировку Питт сделал прямо перед его свадьбой с Джоли в 2014 году.

Призрачный человек

А на правой руке Питта есть татуировка, изображающая призрачного человека, смотрящего на свою тень. Впервые рисунок увидели во время Венецианского кинофестиваля в 2019 году. И с тех пор актер не пояснил, что она значит.

Носорог и череп

Во время премьеры своего фильма "Скоростной поезд" 2022 года Брэд вышел на красную дорожку в юбке.

Брэд Питт Фото: Getty Images

И фанаты увидели, что его ноги украшают два рисунка в схожем стиле: голова носорога и череп.

Ледяной человек Этци

У Брэда Питта на левом предплечье есть изображение самой известной мумии в мире: ледяного человека Этци, найденного в горах Тироля.

Под Этци красуется слово Invictus (непобедимый), написанное жирными заглавными буквами.

Мотоцикл

Также на его левой руке есть изображение мотоцикла. Считается, что это свидетельствует о его любви к мотоспорту и быстрой езде.

Линии

А на спине Брэда изображены загадочные линии, которые, как полагают журналисты и фанаты, являются рисунками и эскизами его бывшей жены Анджелины Джоли.

Напомним, ранее стало известно, что Мелани Гриффит удалила свою знаменитую татуировку, посвященную ее мужу Антонио Бандерасу. Теперь там красуются имена ее детей.