Шинейд О'Коннор дала своим детям инструкции, что делать, когда "она умрет"

В июле 2023 года ирландская артистка ушла из жизни в возрасте 56 лет.

Ирландская певица Шинейд О'Коннор дала своим детям инструкции, что делать, если она "завтра умрет". Об этом пишет People.

Покойная артистка рассказывала в 2021 году, что хотела любой ценой защитить свое искусство и финансы, если завтра упадет "мертвой".

"Видите, когда художники мертвы, они гораздо ценнее, чем живые", — сказала она тогда изданию.

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Шинейд О'Коннор Фото: Getty Images

"Тупак [Шакур] выпустил значительно больше альбомов после своей смерти, чем когда-либо при жизни, поэтому это как-то отвратительно, что делают звукозаписывающие компании".

Ввиду этого скандальная ирландская певица сообщила своим детям, когда "они были очень маленькими", что если их "мама завтра умрет", прежде чем они позвонят в 911, они должны связаться с бухгалтером Шинейд и убедиться, что звукозаписывающие компании не начнут выпускать ее записи.

Шинейд О'Коннор Фото: Getty Images

О'Коннор нашли мертвой в ее доме в Лондоне в июле 2023 года. Ей было 56 лет. Хотя причина смерти не была названа, власти объявили, что будет проведено вскрытие.

Напомним, почему Шинейд ОʼКоннор переехала в Лондон после смерти сына.

Также Фокус писал о деталях смерти Шинейд О'Коннор.