Стало известно, почему Шинейд О'Коннор переехала в Лондон после смерти сына

Соседи покойной артистки рассказали, как она провела последние недели перед смертью.

Related video

Стало известно, почему Шинейд ОʼКоннор переехала в Лондон после смерти сына. Об этом пишет The Times.

Ирландская певица, которая ушла из жизни в июле 2023 года, рассказала соседям, что она вернулась в Лондон из Ирландии, чтобы быть менее одинокой, но незадолго до смерти она плакала и рассказывала, что была "опустошенной и подавленной" после самоубийства ее сына в начале 2022 года.

Жители роскошного квартала в южном Лондоне описывали, как видели ее на балконе, когда она "смотрела вниз" и долго наблюдала за миром. Они также заметили, что у нее включен свет, а окна и двери открыты настежь круглосуточно.

Другие говорили, что она курила у главного входа и останавливала их для разговоров, и даже не подозревали, что она одна из величайших звезд 1990-х.

Обладательница "Грэмми" сказала, что работает над новыми песнями и имеет планы на мировое турне, но местные жители также сказали, что им было "очень грустно", наблюдая, как она борется с горем и одиночеством.

У Шинейд было биполярное расстройство, а после того, как ее сын Шейн покончил жизнь самоубийством в возрасте 17 лет, она написала в Twitter, что "нет смысла жить без него", и вскоре ее госпитализировали.

Шинейд О'Коннор Фото: Getty Images

Соседка рассказала The Times, что Шинейд призналась, что переезд в Лондон, который она считала "домом", был способом борьбы с одиночеством, а также помог ей с мусульманской верой, добавив: "Она очень страстно говорила об этом".

Напомним, в июле 2023 года ирландская певица вспоминала своего покойного сына Шейна.

Также Фокус писал о деталях смерти Шинейд О'Коннор.