Стало відомо, чому Шинейд ОʼКоннор переїхала до Лондона після смерті сина

Сусіди покійної артистки розповіли, як вона провела останні тижні перед смертю.

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Стало відомо, чому Шинейд ОʼКоннор переїхала в Лондон після смерті сина. Про це пише The Times.

Ірландська співачка, яка пішла з життя у липні 2023, розповіла сусідам, що вона повернулася до Лондона з Ірландії, щоб бути менш самотньою, але незадовго до смерті вона плакала та розповідала, що була "спустошеною та пригніченою" після самогубства її сина на початку 2022 року.

Мешканці розкішного кварталу в південному Лондоні описували, як бачили її на балконі, коли вона "дивилася вниз" і довго спостерігала за світом. Вони також помітили, що у неї ввімкнене світло, а вікна та двері відчинені навстіж цілодобово.

Інші казали, що вона курила біля головного входу і зупиняла їх для розмов, і навіть не підозрювала, що вона одна з найбільших зірок 1990-х.

Володарка "Греммі" сказала, що працює над новими піснями і має плани на світове турне, але місцеві жителі також сказали, що їм було "дуже сумно", спостерігаючи, як вона бореться з горем і самотністю.

У Шинейд був біполярний розлад, а після того, як її син Шейн покінчив життя самогубством у віці 17 років, вона написала в Twitter, що "немає сенсу жити без нього", і незабаром її госпіталізували.

Шинейд ОʼКоннор Фото: Getty Images

Сусідка розповіла The Times, що Шинейд зізналася, що переїзд до Лондона, який вона вважала "домом", був способом боротьби із самотністю, а також допоміг їй з мусульманською вірою, додавши: "Вона дуже пристрасно говорила про це".

Нагадаємо, у липні 2023 ірландська співачка згадувала свого покійного сина Шейна.

Також Фокус писав про деталі смерті Шинейд ОʼКоннор.