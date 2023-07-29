Король Чарльз III "никогда не восхищался" принцем Эндрю, — источник

В течение 2023 года монарх пытается выселить брата из его имения.

Король Чарльз III "никогда не восхищался" принцем Эндрю. Об этом пишет Sky News Australia.

По словам королевского эксперта, король Чарльз III никогда не смотрел с восхищением на своего младшего брата.

"Король никогда не был большим поклонником Эндрю, даже в хорошие дни", — сказал королевский корреспондент Майкл Коул.

Журналист добавил, что между монархом и герцогом Йоркским "было потеряно много любви", поскольку в начале этого года вспыхнул острый спор относительно резиденции последнего.

74-летний Чарльз изгнал скандального члена королевской семьи из Букингемского дворца в январе после того, как его покойная мать, королева Елизавета II, лишила его королевских и военных почестей ранее.

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Король Чарльз III Фото: Getty Images

63-летнего Эндрю тщательно проверяют за его якобы дружбу со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Как сообщается, король сказал своему младшему брату, что "больше нет места" для него в официальной королевской резиденции, когда он выгнал брата.

С тех пор герцог искал убежища в своей другой королевской резиденции, поместье под названием Royal Lodge стоимостью 46 миллионов долларов.

Однако конфликт возник после того, как Эндрю нанял строителей, чтобы сделать необходимый ремонт в связи с проблемами сырости и плесени в недвижимости, которую он до сих пор делит с бывшей женой Сарой Фергюсон.

Принц Эндрю Фото: Getty Images

Таким образом Эндрю останется в поместье до окончания ремонтных работ.

Чтобы убедить брата переехать, Чарльз предложил ему коттедж Фрогмор — дом с пятью спальнями, из которого выселили принца Гарри и Меган Маркл.

Сообщается, что из-за испытаний король чувствовал себя "уставшим и разъяренным".

Напомним, принц Эндрю боялся, что ему отключат коммунальные услуги в поместье.

Также Фокус писал о желании принца Эндрю вернуться в королевскую семью.