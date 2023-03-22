Принц Эндрю хочет вернуться в королевскую семью

Скандальный сын Елизаветы II планирует посетить официальное событие Королевского Викторианского Ордена.

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63-летний принц Эндрю пытается "пробраться" обратно в королевскую семью. Об этом пишет New York Post.

Согласно новому отчету, скандальный сын покойной королевы Елизаветы II пытается вернуться в общество.

По словам бывшего члена парламента Нормана Бейкера, принц Йоркский "прилагает все возможные усилия, чтобы вернуться к общественной жизни".

Например, вскоре Эндрю собирается посетить Королевский Викторианский Орден, праздник почитания верности Короне, где вспоминают тех, кто служил монархии.

Однако бывший член парламента Бейкер – член Тайного совета – официального органа советников суверена Великобритании – провозгласил, что Эндрю нельзя позволять показывать там свое лицо.

Принц Эндрю Фото: Getty Images

Однако принц "является участником, поэтому они, вероятно, не смогут остановить его, даже если захотят", – рассказала 75-летняя Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty, повторяя свое предварительное заявление о том, что скандальный член королевской семьи Великобритании "должен просто исчезнуть на год или два".

Отметим, что на последнем году своей жизни Елизавета II лишила сына всех королевских и военных почестей.

"С одобрения и согласия королевы военная принадлежность герцога Йоркского и королевский патронат были возвращены королеве", — говорилось в заявлении Букингемского дворца.

Скандальному принцу больше не разрешается использовать титул "Его Королевское Высочество" в любом официальном качестве.

Принц Эндрю Фото: The Royal Family

Напомним, принц Эндрю активно "следит" за жизнью принца Гарри и Меган Маркл.

Также Фокус писал о выселении принца Эндрю из Букингемского дворца.