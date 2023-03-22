Принц Ендрю хоче повернутися в королівську родину

Скандальний син Єлизавети ІІ планує відвідати офіційну подію Королівського Вікторіанського Ордену.

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63-річний принц Ендрю намагається "пробратися" назад у королівську родину. Про це пише New York Post.

Згідно з новим звітом, скандальний син покійної королеви Єлизавети ІІ намагається повернутися в суспільство.

За словами колишнього члена парламенту Нормана Бейкера, принц Йоркський "докладає всіх можливих зусиль, щоб повернутися до громадського життя".

Наприклад, незабаром Ендрю збирається відвідати Королівський Вікторіанський Орден, свято вшанування вірності Короні, де згадують тих, хто служив монархії.

Однак колишній член парламенту Бейкер — член Таємної ради — офіційного органу радників суверена Великобританії — проголосив, що Ендрю не можна дозволяти показувати там своє обличчя.

Принц Ендрю Фото: Getty Images

Однак Ендрю "є учасником, тому вони, ймовірно, не зможуть зупинити його, навіть якщо захочуть", – розповіла 75-річна Інгрід Сьюард, головна редакторка журналу Majesty, повторюючи свою попередню заяву про те, що скандальний член королівської родини Великобританії "повинен просто зникнути на рік або два".

Зазначимо, що на останньому році свого життя Єлизавета ІІ позбавила свого сина всіх королівських та військових почестей.

"Зі схвалення та згоди королеви військова приналежність герцога Йоркського та королівський патронат були повернуті королеві", — йшлося в заяві Букінгемського палацу.

Скандальному принцу більше не дозволяється використовувати титул "Його Королівська Високість" у будь-якій офіційній якості.

Принц Ендрю Фото: The Royal Family

Нагадаємо, принц Ендрю активно "слідкує" за життям принца Гаррі та Меган Маркл.

Також Фокус писав про виселення принца Ендрю з Букінгемського палацу.