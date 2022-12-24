Король Карл III виселяє принца Ендрю з Букінгемського палацу через інтим-скандал, — ЗМІ

Принц Ендрю був позбавлений королівських титулів і обов'язків у травні 2020 року. Брат Карла III, крім виселення з палацу, втратив цілодобову охорону за рахунок МВС Британії.

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Король Великобританії Карл III виставив із Букінгемського палацу свого молодшого брата принца Ендрю через звинувачення в сексуальному насильстві з боку правозахисниці Вірджинії Джуффре. Про це повідомляє The Sun, посилаючись на свої джерела.

"Будь-яка присутність (принца Ендрю — ред.) у палаці офіційно закінчена. Король ясно дав це зрозуміти. Він не виконує королівських обов'язків. Він сам по собі", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у грудні Міністерство внутрішніх справ Великобританії позбавило принца Ендрю цілодобової збройної охорони, за яку британська скарбниця щорічно сплачувала £3 млн. Королівський двір взяв на себе оплату рахунку.

Також видання повідомляє, що 21 грудня, Карл III призначив свою дружину, королеву-консорта Каміллу, полковником Гренадерської гвардії, яка займається охороною Букінгемського палацу.

Нагадаємо, 38-річна Вірджинія Джуффре подала в суд на герцога Йоркського, стверджуючи, що він тричі зґвалтував її, коли їй було 17 років, у 2001 році. Герцог, зі свго боку, неодноразово заперечував звинувачення. У лютому 2022 року стало відомо, що другий син королеви Великобританії Єлизавети II принц Ендрю врегулював цивільний позов про сексуальне насильство, порушене проти нього в США

Раніше Фокус повідомляв, що 61-річний син британської королеви Єлизавети II втратив всі свої військові титули й королівський патронаж, а також більше не має права називати себе "Його Королівська Високість".