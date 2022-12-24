Король Карл III выселяет принца Эндрю из Букингемского дворца из-за интим-скандала, — СМИ

Принц Эндрю был лишен королевских титулов и обязанностей в мае 2020 года. Брат Карла III, помимо выселения из дворца, лишился круглосуточной охраны за счет МВД Британии.

Related video

Король Великобритании Карл III выставил из Букингемского дворца своего младшего брата принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на свои источники.

"Любое присутствие (принца Эндрю — ред.) во дворце официально окончено. Король ясно дал это понять. Он не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе", — говорится в сообщении.

Кроме того, в декабре Министерство внутренних дел Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила £3 млн. Королевский двор взял на себя оплату счета.

Также издание сообщает, что 21 декабря, Карл III назначил свою супругу, королеву-консорта Камиллу, полковником Гренадерской гвардии, занимающейся в том числе охраной Букингемского дворца.

Напомним, 38-летняя Вирджиния Джуффре подала в суд на герцога Йоркского, утверждая, что он трижды изнасиловал ее, когда ей было 17 лет в 2001 году. Герцог в свою очередь неоднократно отрицал обвинения. В феврале 2022 года стало известно, что второй сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал гражданский иск о сексуальном насилии, возбужденным против него в США

Ранее Фокус сообщал, что 61-летний сын британской королевы Елизаветы II лишился всех своих военных титулов и королевского патронажа, а также больше не имеет права называть себя "Его Королевское Высочество".