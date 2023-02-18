Принц Ендрю "стежить" за життям Гаррі та Меган у США в надії побудувати нову кар'єру

Джерело журналістів заявило, що принц Ендрю "менше стурбований втратою своїх королівських титулів, ніж думають люди" і "уважно стежить" за тим, що роблять Гаррі та Меган у США.

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Брат короля Карла III — принц Ендрю — може піти за принцом Гаррі та Меган Маркл у США, оскільки він планує побудувати нову кар'єру без свого королівського заступництва та титулів. Про це пише The Sun.

Герцог Йоркський був змушений піти у відставку від королівських обов'язків у 2019 році після провального інтерв'ю Newsnight, в якому він розповів про свій зв'язок із засудженим педофілом Джеффрі Епштейном.

Минулого року його мати, покійна королева, позбавила його військової приналежності та заступництва після сексуального скандалу.

Він заперечував висунуті проти нього звинувачення. Торік дійшов позасудової угоди зі своїм обвинувачем Вірджинією Джуффре, проте не повернувся до суспільного життя.

Але тепер король Чарльз, як повідомляється, погодився, що його 62-річний брат переслідує скромні ділові інтереси.

"Ендрю менше турбує втрата титулів та офіційних королівських ролей, ніж думають люди. Він думає про те, як побудувати нову кар'єру. Він уважно стежив за всім, що Гаррі та Меган робили в Америці", — повідомило джерело.

[ + – ] Принц Ендрю та принц Гаррі Фото: Getty Images

Інсайдер додав, що герцог більше зосереджений на бізнесі та благодійності, ніж на Netflix.

Такі коментарі з'являються оскільки Ендрю не відіграватиме церемоніальну роль на коронації короля Карла III 6 травня, адже він не є чинним членом королівської родини.

Наприкінці грудня минулого року король Великобританії Карл III виставив із Букінгемського палацу свого молодшого брата принца Ендрю через звинувачення у сексуальному насильстві. Крім того, Міністерство внутрішніх справ Великобританії позбавило принца Ендрю цілодобової збройної охорони, за яку британська скарбниця щорічно сплачувала £3 млн. Королівський двір взяв на себе оплату рахунку.

38-річна Вірджинія Джуффре подала до суду на герцога Йоркського, стверджуючи, що він тричі зґвалтував її, коли їй було 17 років у 2001 році. Герцог зі свого боку неодноразово заперечував звинувачення. У лютому 2022 року стало відомо, що другий син королеви Великобританії Єлизавети II принц Ендрю врегулював цивільний позов про сексуальне насильство, порушений проти нього в США.

Раніше Фокус повідомляв, що 61-річний син британської королеви Єлизавети II втратив всі свої військові титули і королівський патронаж, а також більше не має права називати себе "Його Королівська Високість".