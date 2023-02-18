Принц Эндрю "следит" за жизнью Гарри и Меган в США в надежде построить новую карьеру

Источник журналистов заявил, что принц Эндрю "менее обеспокоен потерей своих королевских титулов, чем думают люди" и "внимательно следит" за тем, что делают Гарри и Меган в США.

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Брат короля Карла III — принц Эндрю — может последовать за принцем Гарри и Меган Маркл в США, поскольку он планирует построить новую карьеру без своего королевского покровительства и титулов. Об этом пишет The Sun.

Герцог Йоркский был вынужден уйти в отставку от королевских обязанностей в 2019 году после провального интервью Newsnight, в котором он рассказал о своей связи с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном.

В прошлом году его мать, покойная королева, лишила его военной принадлежности и покровительства после сексуального скандала.

Он отрицал выдвинутые против него обвинения. В прошлом году пришел к внесудебному соглашению со своим обвинителем Вирджинией Джуффре, однако не вернулся к общественной жизни.

Но теперь король Чарльз, как сообщается, согласился с тем, что его 62-летний брат преследует скромные деловые интересы.

"Эндрю меньше беспокоит потеря титулов и официальных королевских ролей, чем думают люди. Он думает о том, как построить новую карьеру. Он внимательно следил за всем, что Гарри и Меган делали в Америке", — сообщил источник изданию.

[ + – ] Принц Эндрю и принц Гарри Фото: Getty Images

Инсайдер добавил, что герцог больше сосредоточен на бизнесе и благотворительности, чем на Netflix.

Такие комментарии появляются поскольку Эндрю не будет играть церемониальную роль на коронации короля Карла III 6 мая, ведь он не является действующим членом королевской семьи.

В конце декабря прошлого года король Великобритании Карл III выставил из Букингемского дворца своего младшего брата принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии. Кроме того, Министерство внутренних дел Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила £3 млн. Королевский двор взял на себя оплату счета.

38-летняя Вирджиния Джуффре подала в суд на герцога Йоркского, утверждая, что он трижды изнасиловал ее когда ей было 17 лет в 2001 году. Герцог в свою очередь неоднократно отрицал обвинения. В феврале 2022 года стало известно, что второй сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал гражданский иск о сексуальном насилии, возбужденным против него в США

Ранее Фокус сообщал, что 61-летний сын британской королевы Елизаветы II лишился всех своих военных титулов и королевского патронажа, а также больше не имеет права называть себя "Его Королевское Высочество".