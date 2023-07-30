Репутация на дне: судебные разбирательства только усугубят горе принца Гарри, — СМИ

Решение суда по иску принца Гарри против медиа-конгломерата News Group Newspapers, как считают журналисты, негативно отразится на его репутации и эмоциональном здоровье.

Репутация герцога Сассекского упала до крайне низкого уровня, когда на прошлой неделе в Высоком суде Британии раскритиковали его "противоречивое фактическое дело" и отклонили его иск против News Group Newspapers. Об этом пишет The Sun.

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В вынесенном решение отметили, что принц Гарри подписал два "заявления о правде", которые "несовместимы" с его прежними показаниями.

Вдобавок к его разочарованию, сына короля Чарльза III, который живет в Калифорнии со своей женой Меган Маркл и их двумя детьми — Арчи и Лилибет — якобы преследовали заявления на американских сайтах сплетен, которые были опровергнуты их представителями.

Накануне источник прокомментировал: "Этот приговор только усугубит страдания Гарри. В саду все не так радужно, и теперь доказательства принца в Высоком суде публично разобрали унизительным образом".

Принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, 38-летний Гарри подал в суд на ныне несуществующие News of the World, Sun и Daily Mirror в 2019 году, утверждая, что таблоиды взломали его телефон, чтобы получить голосовую почту в период с 1996 по 2011 год.

Его претензии против Sun были направлены лишь через несколько дней после того, как его жена Меган Маркл подала в суд на Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за якобы незаконную публикацию частного письма, которое она написала своему отцу Томасу Марклу.

Ранее Фокус писал, что давая показания в Высоком суде Лондона, принц Гарри заявил, что у него нет никаких доказательств того, что его телефон взломали журналисты. Но при этом он сказал судье, что будет "очень несправедливо", если он проиграет.