Виктория Бекхэм в бикини отдыхает на яхте вместе с мужем (фото)

Дэвид и Виктория наслаждались отдыхом в эти выходные, загорая под тропическим солнцем.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала стройную фигуру в бикини. Она была замечена в компании супруга Дэвида Бекхэма на яхте. Об этом пишет Daily Mail.

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Виктория выглядела расслабленной, когда она разделась до черного бикини, проводя время с мужем на их роскошной яхте стоимостью 6,4 миллиона долларов у побережья Майами, штат Флорида.

Дизайнер показала подтянутое телосложение, надев бикини и черные короткие шорты. Она прикрыла глаза темными солнцезащитными очками, когда шла по палубе судна.

Бывший футболист был одет в повседневную одежду, выбрав оранжевую футболку и серые шорты. Свой аутфит он завершил черно-белой бейсболкой от японского дизайнера Хироши Фудзивара.

Их непринужденный отдых на яхте состоялся после того, как выяснилось, что Меган Маркл прекратила дружить с парой из-за подозрения, что они могли слить истории о Сассексах таблоидам.

Также Фокус писал, что Дэвид и Виктория Бекхэмы и Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо организовали двойное свидание в Майами.