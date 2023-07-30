Леонардо Ди Каприо заметили в окружении блондинок на вечеринке (фото)

Торжество проходило в ночном клубе, который принадлежит бывшему возлюбленному Наоми Кэмпбелл и Хайди Клум — Флавио Бриаторе.

48-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили в сопровождении дуэта блондинок и его друзей во время вечеринки в ночном клубе. Об этом пишет Daily Mail.

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Кинозвезда и группа его товарищей провели вечер в Billionaire, престижном ночном клубе в Порто-Черво, Сардиния. Место, которое Ди Каприо выбрал, принадлежит знаменитому итальянскому бизнесмену Флавио Бриаторе, в чью блестящую историю отношений входят Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл.

Выглядя небрежно в черной рубашке навыпуск поверх джинсов, он пытался вести себя сдержанно, традиционно дополнив аутфит черной бейсболкой и опустив голову. Звезда "Титаника" казался веселым в компании своих приятелей, а после его видели за барной стойкой в компании двух девушек.

Напомним, в последнее время голливудского актера преследуют слухи о том, что у него роман с 28-летней моделью Нилам Гилл. Накануне их видели вместе на яхте в Сардинии, а на прошлой неделе видели вместе на яхте в Сен-Тропе. Однако после этого девушка в своих соцсетях опровергла отношения, которые ей приписывают с Лео.

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