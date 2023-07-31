31 июля 2023 года: Иоанна Печерского — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя гулять после заката и подметать пол.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Иоанна Печерского. Он жил в Киевской Руси в XII веке и был монахом Киево-Печерской Лавры. Иоанн посвятил себя служению Богу с самой юности: соблюдал строгий образ жизни, много молился, ел только хлеб, пил воду, носил легкую одежду даже зимой. Умер в 1160 году в Киево-Печерском монастыре.
Что нельзя делать 31 июля:
- идти в баню с нательным крестиком;
- гулять после заката;
- подметать пол.
Народные приметы и поверья:
- жара — декабрь будет очень морозным;
- начали желтеть листья – осень будет ранней;
- пауки активно плетут сети — осадков ждите нескоро;
- какая погода в последний день июля, такой она будет и осенью.
День ангела празднуют:
Иван, Емельян.
Родились в этот день:
1944 год – Джеральдина Чаплин, американская киноактриса, дочь Чарли Чаплина;
1965 год — Джоан К. Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.
Также в этот день:
1919 год — Армия УНР и Украинская Галицкая армия занимают Киев;
1837 год – закладывают дом (Красный корпус) Киевского университета;
1971 год — впервые человек проехался по Луне на специальном модуле Lunar Rover Vehicle;
1994 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,14 м.