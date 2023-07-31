31 июля 2023 года: Иоанна Печерского — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя гулять после заката и подметать пол.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Иоанна Печерского. Он жил в Киевской Руси в XII веке и был монахом Киево-Печерской Лавры. Иоанн посвятил себя служению Богу с самой юности: соблюдал строгий образ жизни, много молился, ел только хлеб, пил воду, носил легкую одежду даже зимой. Умер в 1160 году в Киево-Печерском монастыре.

Что нельзя делать 31 июля:

идти в баню с нательным крестиком;

гулять после заката;

подметать пол.

Народные приметы и поверья:

жара — декабрь будет очень морозным;

начали желтеть листья – осень будет ранней;

пауки активно плетут сети — осадков ждите нескоро;

какая погода в последний день июля, такой она будет и осенью.

День ангела празднуют:

Иван, Емельян.

Родились в этот день:

1944 год – Джеральдина Чаплин, американская киноактриса, дочь Чарли Чаплина;

1965 год — Джоан К. Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.

Также в этот день:

1919 год — Армия УНР и Украинская Галицкая армия занимают Киев;

1837 год – закладывают дом (Красный корпус) Киевского университета;

1971 год — впервые человек проехался по Луне на специальном модуле Lunar Rover Vehicle;

1994 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,14 м.