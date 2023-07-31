31 липня 2023 року: Іоанна Печерського — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна гуляти після заходу сонця та підмітати підлогу.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Печерського. Він жив у Київській Русі у XII столітті й був ченцем Києво-Печерської лаври. Іоанн присвятив себе служінню Богу із самої юності: дотримувався суворого способу життя, багато молився, їв тільки хліб, пив воду, носив легкий одяг навіть узимку. Помер 1160 року в Києво-Печерському монастирі.

Чого не можна робити 31 липня:

іти в лазню з натільним хрестиком;

гуляти після заходу сонця;

підмітати підлогу.

Народні прикмети й повір'я:

спека — грудень буде дуже морозним;

почало жовтіти листя — осінь буде ранньою;

павуки активно плетуть сіті — опадів чекайте нескоро;

яка погода в останній день липня, такою вона буде й восени.

День ангела святкують:

Іван, Омелян.

Народилися в цей день:

1944 рік — Джеральдіна Чаплін, американська кіноакторка, дочка Чарлі Чапліна;

1965 рік — Джоан К. Роулінг, англійська письменниця, авторка книг про Гаррі Поттера.

Також цього дня:

1919 рік — армія УНР і Українська Галицька армія займають Київ;

1837 рік — закладають будівлю (Червоний корпус) Київського університету;

1971 рік — уперше людина проїхалася по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;

1994 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною — 6,14 м.