Джордж и Амаль Клуни наслаждаются отдыхом с детьми на озере Комо (фото)

Семейство Клуни наслаждалось расслабляющей прогулкой на лодке на озере Комо.

62-летний американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль наслаждаются отдыхом в Италии. Звездных супругов заметили на лодке со своим детьми во время семейной прогулки по озеру Комо. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена" нежился на жарком солнце со своими близкими в живописном месте на севере Италии. Актер, который также владеет роскошной виллой в этом районе, был в черной рубашке поло с короткими рукавами и брюках цвета хаки. Джордж также надел пару коричневых туфель и синие светоотражающие очки, чтобы защитить глаза от яркого солнца.

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Амаль продемонстрировала свое шикарное чувство стиля в модном черном сарафане с рюшами от Alaia. Платье отличалось корсетным лифом и расклешенной юбкой. 45-летняя юрист дополнила ансамбль стильными босоножками на танкетке, маленькой черно-белой сумочкой, солнцезащитными очками и соломенной шляпой.

Пара была замечена сидящей рядом со своими 6-летними близнецами Эллой и Александром на маленькой лодке.

Джордж и Амаль впервые встретились в 2013 году после того, как их познакомил общий друг. Год спустя актер встал на одно колено и сделал предложение. Пара связала себя узами брака в Венецианской ратуше, а два дня спустя провели роскошную свадебную церемонию в городе в 2014 году. В 2017 году у них родились близнецы Александр и Элла.

Ранее Фокус писал, что Амаль Клуни отправилась на свидание с мужем в серебристом мини-платье.