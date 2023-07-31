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Джордж и Амаль Клуни наслаждаются отдыхом с детьми на озере Комо (фото)

Владислава Присяжнюк
Фото: Getty | Джордж и Амаль Клуни отдыхают в Италии

Семейство Клуни наслаждалось расслабляющей прогулкой на лодке на озере Комо.

62-летний американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль наслаждаются отдыхом в Италии. Звездных супругов заметили на лодке со своим детьми во время семейной прогулки по озеру Комо. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена" нежился на жарком солнце со своими близкими в живописном месте на севере Италии. Актер, который также владеет роскошной виллой в этом районе, был в черной рубашке поло с короткими рукавами и брюках цвета хаки. Джордж также надел пару коричневых туфель и синие светоотражающие очки, чтобы защитить глаза от яркого солнца.

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Амаль продемонстрировала свое шикарное чувство стиля в модном черном сарафане с рюшами от Alaia. Платье отличалось корсетным лифом и расклешенной юбкой. 45-летняя юрист дополнила ансамбль стильными босоножками на танкетке, маленькой черно-белой сумочкой, солнцезащитными очками и соломенной шляпой.

Пара была замечена сидящей рядом со своими 6-летними близнецами Эллой и Александром на маленькой лодке.

Джордж и Амаль впервые встретились в 2013 году после того, как их познакомил общий друг. Год спустя актер встал на одно колено и сделал предложение. Пара связала себя узами брака в Венецианской ратуше, а два дня спустя провели роскошную свадебную церемонию в городе в 2014 году. В 2017 году у них родились близнецы Александр и Элла.

Ранее Фокус писал, что Амаль Клуни отправилась на свидание с мужем в серебристом мини-платье.