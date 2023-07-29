В серебряном мини-платье: Амаль Клуни поужина с мужем на озере Комо (фото)

Амаль Клуни сияла в роскошном наряде на романтическом свидании с супругом.

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45-летняя юрист и жена голливудского актера и бизнесмена Джорджа Клуни Амаль выбрала роскошный образ для выхода в свет. Об этом пишет PageSix.

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Знаменитая пара была замечена около элегантного итальянского ресторана с видом на озеро Gatto Nero. В том районе звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена" владеет огромным особняком.

Сногсшибательная британка была в кукольном платье с тонкими бретельками и серебряными блестками от Paco Rabanne (3490 долларов). Амаль дополнила свое мини сдержанными аксессуарами, включая серьги с бриллиантами и маленькую черную сумку с серебряной цепочкой.

62-летний Джордж выглядел стильно в темно-синей рубашке на пуговицах в паре с серым блейзером.

Напомним, миссис Клуни в роскошном серебристом платье появилась вместе с мужем на Сицилии, чтобы отпраздновать 50-летие магната макияжа Шарлотты Тилбери. Она воплотила в своем наряде гламурное вдохновение лета 2023.

Также Фокус писал, что Амаль Клуни вышла на сцену в роскошном атласном комбинезоне.