У срібній мінісукні: Амаль Клуні повечеряла з чоловіком на озері Комо (фото)

Амаль Клуні сяяла в розкішному вбранні на романтичному побаченні з чоловіком.

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45-річна юристка і дружина голлівудського актора та бізнесмена Джорджа Клуні Амаль обрала розкішний образ для виходу у світ. Про це пише PageSix.

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Знаменита пара була помічена біля елегантного італійського ресторану з видом на озеро Gatto Nero. У тому районі зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена" володіє величезним особняком.

Карколомна британка була в ляльковій сукні з тонкими бретельками і срібними блискітками від Paco Rabanne (3490 доларів). Амаль доповнила своє міні стриманими аксесуарами, включно з сережками з діамантами і маленькою чорною сумкою зі срібним ланцюжком.

62-річний Джордж мав стильний вигляд у темно-синій сорочці на ґудзиках у парі з сірим блейзером.

Нагадаємо, місіс Клуні в розкішній сріблястій сукні з'явилася разом з чоловіком на Сицилії, щоб відсвяткувати 50-річчя магната макіяжу Шарлотти Тілбері. Вона втілила у своєму вбранні гламурне натхнення літа 2023.

Також Фокус писав, що Амаль Клуні вийшла на сцену в розкішному атласному комбінезоні.