Внебрачный сын Шварценеггера показал, как догоняет своего отца (фото)

Несмотря на то, что в последние годы сосредоточился на актерской карьере, Джозеф Баэна продолжает работать над своим телом в спортзале.

25-летний Джозеф Баэна, внебрачный сын американского актера и бывшего политика Арнольда Шварценеггера, которого называют абсолютной копией его звездного отца, продолжает работать над своим телом. Не секрет,т что молодой человек мечтает о титуле "Мистер Олимпия", который Арни завоевал в 23 года. Джозеф опубликовал новые фото в Instagram, где показал результаты многочасовых тренировок в спортзале.

Парень занимается во всемирно известном тренажерном зале Gold's Gym на Венис-Бич, где часто бывает и его отец. Баэна, который, помимо бодибилдинга, также строит карьеру как риэлтор, фитнес-модель и ди-джей, демонстрирует накачанные мускулы и рельефную фигуру.

Он представил ряд классических поз для бодибилдеров перед камерой, которые затем были размещены на его платформе в социальных сетях. Джозеф одет только в черные шорты, кроссовки и носки.

Фото: Joseph Baena/Instagram

В одном кадре он – в классической позе, которую прославил его знаменитый отец, когда он был чемпионом "Мистер Вселенная" и "Мистер Олимпия" в конце 1960-е и 70-е годы.

Джозеф повторил культовую позу своего отца Фото: Joseph Baena/Instagram

Баэна также сфотографировался с другом Лео Майрхофером, который является профессиональным тренером и личным тренером Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.

Лео Майрхофер и Джозеф Баэна Фото: Joseph Baena/Instagram

"Переводчик тренажерного зала: это слишком просто = это действительно сложно". "Легкий вес! = Это действительно тяжело" и "Все вы! = Это все я", – говорится в подписи.

После окончания Университета Пеппердин в 2019 году Баэна пробовал разные варианты карьеры, а в последние пару лет решил сосредоточиться на актерской игре. В 2022 году он снялся в двух фильмах.

В настоящее время у него в работе не менее пяти фильмов, в том числе роли в "Стрелке" с Люком Хемсвортом в главной роли и "Афина спасает Рождество", в котором главную роль играет Кьюба Гудинг-младший.

Баэна родился в октябре 1997 года в результате внебрачной связи между Шварценеггером и бывшей домработницей его семьи Милдред Патрисией "Пэтти" Баэной. В то время бывший губернатор Калифорнии был женат на Марии Шрайвер, с которой он расстался и развелся после того, как его тайный роман стал достоянием общественности.

Ранее Фокус писал, что Шварценеггер признался, как его бывшая жена отреагировала, впервые узнав о его связи с домработницей и сыне.