Сара Фергюсон впервые была замечена после того, как перенесла тяжелую операцию (фото)

Герцогиня Йоркская впервые появилась на публике после того, как у нее диагностировали рак груди.

63-летняя Сара Фергюсон, которая недавно перенесла операцию по удалению раковой опухли из груди, впервые была замечена папарацци в Виндзоре. Ее запечатлели в машине вместе с бывшем мужем принцем Эндрю. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня Йоркская выглядела расслабленной в светло-голубой рубашке и темно-синем жакете. Свои рыжие волосы мать двоих детей собрала назад и предпочла остаться без макияжа для скромной прогулки. Тем временем 63-летний Эндрю был в тканевой куртке.

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Напомним, 63-летняя Сара Фергюсон перенесла почти восьмичасовую операцию после того, как во время плановой маммографии у нее диагностировали рак. Какое дальнейшее лечение ей предстоит, пока неизвестно.

С тех пор она выздоравливает дома в Королевской ложе в Виндзоре, где живет со своим бывшим мужем. Сара и Эндрю были женаты с 1986 по 1996 год, у них есть общие дочери принцессы Беатрис и Евгении.

Также Фокус писал, что Сара Фергюсон рассказала о проблемах после операции, связанных с уходом за королевскими корги.