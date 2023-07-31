В честь королевы Елизаветы установят ее новую статую с любимыми корги (фото)

Завершенная скульптура будет открыта возле библиотеки Окема в Ратленде.

На протяжении 70-летнего правления покойного монарха она прославилась на весь мир своей любовью к вельш-корги пемброк , превратив собак в символ британской королевской власти. Так что ее первая скульптура, установленная после смерти, будет изображать королеву в компании ее любимых собак. Об этом пишет The Telegraph.

Статуя, изображающая молодую королеву в парадном наряде, спроектирована британским скульптором Хайвелом Браном Пратли, а главный уполномоченный проекта, доктор Сара Фернесс, лорд-лейтенант Ратленда, сказала, что хочет возвести что-то, что отражало бы "теплоту и человечность" монарха.

"Я хотела что-то, что отражало бы Ее Величество как королеву, а не как личность для потомков. Но мы хотели добавить что-то, что также отражало бы ее теплоту и человечность", — отметила Сара.

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В настоящее время в стране есть семь статуй Ее Величества, в том числе одна, установленная в Большом Виндзорском парке в 2002 году в ознаменование ее Золотого юбилея, и еще одна, недавно открытая королем у входа в Йоркский собор, первоначально заказанная в ознаменование ее Платинового юбилея.

Королева всю жизнь держала собак, и самыми ее любимыми ее питомцами были собаки породы корги. После ее смерти в сентябре прошлого года двух ее собак взяли к себе ее сын, принц Эндрю и его бывшая жена Сара "Ферги" Фергюсон.

Говоря о том, что вдохновило его на создание скульптуры, Хайвел добавил: "Я очень быстро подумал, что хотел бы, чтобы корги устроились у ее ног. Потому что художественный символ того, что она является матерью нации".

Королева Елизавета со своими любимыми корги Фото: Getty Images

На данный момент, на макете есть только один пес. Но в финальном варианте их будет три: один из которых будет прыгать, а другой — смотреть вперед.

В основании постамента также будет стоять приподнятая каменная скамья, на которой смогут сидеть прохожие.

Скульптор надеется, что король Чарльз возьмет на себя особую честь открыть статую, добавив, что Букингемский дворец знает о ее возведении.

На протяжении всей своей жизни королева владела десятками корги, многие из которых произошли от ее первой корги, Сьюзен. Две ее последние собаки: Муик и Сэнди даже вышли попрощаться в Виндзоре, когда похоронный кортеж королевы прибыл к месту ее последнего упокоения.

Муик и Сэнди на похоронах хозяйки Фото: Скриншот

Любовь королевы к корги восходит к ее детству, когда ее отец король Георг VI купил принцессе Елизавете и ее младшей сестре принцессе Маргарет пембрукширского вельш-корги, когда ей было семь лет.

Король подарил дочкам щенка по кличке Дуки, когда они поиграли и влюбились в собственного корги виконта Веймута.

Королева Елизавета со своими любимыми корги Фото: Getty

Король и королева-мать пытались скрестить Дуки с другой корги, и через несколько лет у него родились два щенка, которых назвали Крекерс и Кэрол.

А любимая корги королевы Сьюзен, была подарена ей в 1944 году на 18-летие королевы, и они быстро стали неразлучны.

Королева так сильно любила Сьюзен, что даже взяла ее с собой в путешествие на медовый месяц в 1947 году

Щенки Сьюзан, Шугар – досталась Чарльзу, а Хани – стала любимицей королевы-матери.

На протяжении многих лет у Ее Величества было более 30 собак. И она не скрывала свою любовь к питомцам. В Сети полно фото королевы Елизаветы, которая гуляет в компании своих питомцев в Шотландии и садах Букингемского дворца.

Фото: Getty Images

Королевские корги стали не менее знамениты, чем их хозяйка. Даже Королевская коллекция начала продавать рождественские украшения в форме корги, признавая ее любовь к этой породе.

Любимые корги монарха жили в роскоши, впрочем, большинство людей окружают своих питомцев всем доступным комфортом.

В Букингемском дворце собаки спали в плетеных корзинах в гардеробной, рядом с королевскими покоями.

Королевский биограф Брайан Хоуи утверждал в 2013 году, что собаки ели ровно в 17.00 каждый день в Букингемском дворце.

Корги питались стейками из филе и куриной грудки, приготовленных шеф-поваром.

По словам Хоуи, собаки никогда не ели консервы. А супруг Эдинбургский их недолюбливал за громкий лай. Он предпочитал лабрадоров.

Королева Елизавета обожала корги Фото: Getty Images

В 2018 году королевский журналист Ричард Кей сообщил, что все корги королевы были похоронены в ее королевском поместье. Погребение совершал ее садовник, а королева присутствовала.

Каждый из ее любимых щенков также получил надгробный камень в память о своей жизни в качестве верного королевского компаньона.

"На нем выгравированы даты рождения и смерти собаки, а также трогательная эпитафия: "В течение почти 15 лет верный спутник королевы", — сказал Кей.

Напомним, ранее стало известно, что в Великобритании выпустят книгу, написанную от лица королевских корги.