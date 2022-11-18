"Где наша хозяйка?". В Британии выпустят книгу, написанную от лица любимых собак королевы Елизаветы II

Книгу напишет потомок автора подобной книги, написанной от лица фокстерьера короля Эдуарда VII.

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В Великобритании к печати готовится оригинальная книга, написанная от лица любимых корги покойной королевы Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail.

Это своего рода традиция. Ведь в 1910 году вышла книга под названием "Где хозяин?", якобы написанная 12-летний фокстерьером покойного короля Эдуарда VII по кличке Цезарь.

Ее автором был Эрнест Ходдер-Уильямс, и он управлял одним из самых могущественных издательств эдвардианской Англии, Hodder & Stoughton. Он присутствовал на похоронах короля и, впечатленный видом грустного Цезаря, тоскующего за своим хозяином-королем, он написал короткое произведение, чтобы порадовать свою супругу Этель. Это заняло немного времени: на похоронах короля Эдуарда издатель простудился и писал, соблюдая постельный режим.

Название ему подсказала супруга, она любила говорить: "Где хозяин?" их собственному псу.

Когда Эрнест выздоровел, он напечатал всего четыре экземпляра "Где хозяин?". Он подарил один своей жене, которая была очень растрогана, две – отдал друзьям, а четвертую отправил в Букингемский дворец с запиской, что она предназначается вдове короля, королеве Александре.

Эрнест получил неожиданный ответ. Во дворце от него требовали раскрыть свои источники, в утечке информации подозревали садовника из Сандрингема, но Эрнест настаивал, что написал книгу сам.

Тем не менее, в книга "Где хозяин?" было много интересных деталей, в том числе и воспоминания о поездке в Биарриц, когда Цезарь облаял французского пуделя, а его хозяин-король ласково его упрекал, говоря: "Какой вы типичный англичанин, Цезарь. Не можешь не встретить иностранца, чтобы не начать на него лаять и не ходить с таким важным видом, будто весь этот мир существует только для тебя".

Друзья издателя, прочитав книгу, оценили и ее тонкий юмор и иронический стиль повествования и тот факт, что она была написана от лица собаки. Так что они призвали Эрнеста расширить тираж. Он напечатал еще 500 экземпляров, которые были распроданы практически за одну ночь. К Рождеству 1910 года книгу "Где хозяин?" переиздавали уже 15 раз, было продано более 150 000 копий.

В Букингемском дворце в итоге смирились с популярностью книги и издатель получил письмо от личного секретаря королевы Александры Шарлотты Ноллис, в котором она благодарила его за стимулирование общественного интереса и уверяла, что он с удивительной точностью воспроизвел горе фокстерьера Цезаря.

[ + – ] Эдуард VII со своим любимым фокстерьером по кличке Цезарь Фото: Getty Images

По возвращении в Сандрингем (любимую резиденцию покойного короля) маленький фокстерьер действительно бродил по большому дому в отчаянных поисках своего хозяина-короля.

Говорят, что после смерти короля Эдуарда VII его давняя любовница Алиса Кеппел (прабабушка Камиллы, королевы-консорта) спросила королеву Александру, что станет с Цезарем.

И королева, хоть и не слишком любившая фокстерьера, оставила его во дворце и он до самой своей смерти в 1914 году носил ошейник с надписью: "Я — Цезарь. Я принадлежу королю".

Его фигурка, заказанная Эдуардом ювелирам из "Фаберже", до сих пор хранится в Королевской коллекции.

Новую книгу, под названием "Где хозяйка?", написал потомок Эрнеста Ходдер-Уильямса — Джейми Ходдер-Уильямс.

Повествование ведется от лица любимого корги королевы Елизаветы по прозвищу Муик. Его подарил матери принц Эндрю после смерти принца Филиппа, а она назвала его в честь озера Лох-Муик неподалеку от любимой резиденции Балморал.

Сейчас Муик со своим товарищем по кличке Сэнди живет в имении принца Эндрю и его бывшей жены Сары Фергюсон.

Уже известно, что в книге, рассказывающей об эмоциях собаки, чья хозяйка умерла, есть строки: "Где она? Я ищу уже целую вечность, и я нигде не могу найти ее. Она не читает в библиотеке, не сидит за столом и не отдыхает на мягком зеленом диване, который мы обычно делим после обеда, когда оба устаем".

Джейми Ходдер-Уильямс полагает, что история Муика найдет отклик у любителей собак во всем мире. А с учетом того, что права в США уже проданы HarperCollins, есть первые признаки того, что книга, написанная от лица любимого корги королевы Елизаветы, станет бестселлером.

Напомним, во время похорон королевы Елизаветы, персонал дворца вывел корги Сэнди и Муика, чтобы они попрощались со своей хозяйкой. Фото двух собак, стоящих у дороги, по которой ехал катафалк, растрогал поклонников покойного монарха во всем мире.