"Де наша господиня?" У Британії випустять книгу, написану від імені улюблених собак королеви Єлизавети II

Книгу напише нащадок автора схожої книги, написаної від імені фокстер'єра короля Едуарда VII.

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У Великій Британії до друку готується оригінальна книга, написана від імені улюблених коргі покійної королеви Єлизавети II. Про це пише Daily Mail.

Це своєрідна традиція. Адже в 1910 році вийшла книга під назвою "Де господар?", нібито написана 12-річним фокстер'єром покійного короля Едуарда VII на прізвисько Цезар.

Її автором був Ернест Годдер-Вільямс, і він керував одним із наймогутніших видавництв едвардіанської Англії, Hodder & Stoughton. Він був присутній на похороні короля і, вражений виглядом сумного Цезаря, що тужить за своїм господарем-королем, він написав короткий твір, щоб порадувати свою дружину Етель. Це зайняло трохи часу: на похороні короля Едуарда видавець застудився і писав, дотримуючись постільного режиму.

Назву йому підказала дружина, вона любила говорити: "Де господар?" їхньому власному псу.

Коли Ернест видужав, він надрукував лише чотири екземпляри "Де господар?". Він подарував один своїй дружині, яка була дуже зворушена, дві — віддав друзям, а четверту відправив у Букінгемський палац із запискою, що вона призначається вдові короля, королеві Олександрі.

Ернест отримав несподівану відповідь. У палаці від нього вимагали розкрити свої джерела, у витоку інформації підозрювали садівника з Сандрінгема, але Ернест наполягав, що написав книгу сам.

Однак, у книзі "Де господар?" було багато цікавих деталей, зокрема й спогади про поїздку в Біарріц, коли Цезар нагавкав на французького пуделя, а його господар-король ласкаво йому дорікав, кажучи: "Який ви типовий англієць, Цезаре. Не можеш не зустріти іноземця, щоб не почати на нього гавкати й не ходити з таким важливим виглядом, ніби весь цей світ існує тільки для тебе.

Друзі видавця, прочитавши книгу, оцінили і її тонкий гумор та іронічний стиль оповідання та той факт, що вона була написана від імені собаки. Тож вони закликали Ернеста розширити тираж. Він надрукував ще 500 екземплярів, розпроданих практично за одну ніч. На Різдво 1910 року книгу "Де господар?" перевидавали вже 15 разів, було продано понад 150 000 копій.

У Букінгемському палаці змирилися з популярністю книги й видавець отримав лист від особистого секретаря королеви Олександри Шарлотти Нолліс, в якому вона дякувала йому за стимулювання суспільного інтересу і запевняла, що він з дивовижною точністю відтворив горе фокстер'єра Цезаря.

[ + – ] Едуард VII зі своїм улюбленим фокстер'єром на прізвисько Цезар Фото: Getty Images

Після повернення в Сандрінгем (улюблену резиденцію покійного короля) маленький фокстер'єр справді блукав великим домом у відчайдушних пошуках свого господаря-короля.

Говорять, що після смерті короля Едуарда VII його давня коханка Аліса Кеппел (прабабуся Камілли, королеви-консорту) запитала королеву Олександра, що станеться з Цезарем.

І королева, хоч і не дуже любила фокстер'єра, залишила його в палаці й він до самої своєї смерті в 1914 носив нашийник з написом: "Я — Цезар. Я належу королю".

Його фігурка, замовлена Едуардом ювелірам з "Фаберже", досі зберігається у Королівській колекції.

Нову книгу під назвою "Де господиня?" написав нащадок Ернеста Годдер-Вільямса — Джеймі Годдер-Вільямс.

Оповідання ведеться від імені улюбленого коргі королеви Єлизавети на прізвисько Муїк. Його подарував матері принц Ендрю після смерті принца Філіпа, а вона назвала його на честь озера Лох-Муїк неподалік улюбленої резиденції Балморал.

Зараз Муїк зі своїм товаришем на прізвисько Сенді живе в маєтку принца Ендрю та його колишньої дружини Сари Фергюсон.

Вже відомо, що в книзі, яка розповідає про емоції собаки, чия господиня померла, є рядки: "Де вона? Я шукаю вже цілу вічність, і я ніде не можу знайти її. Вона не читає в бібліотеці, не сидить за столом і не відпочиває на м'якому зеленому дивані, який ми зазвичай ділимо після обіду, коли обидвоє втомлюємося».

Джеймі Годдер-Вільямс вважає, що історія Муїка знайде відгук у любителів собак у всьому світі. А з урахуванням того, що права в США вже продано HarperCollins, є перші ознаки того, що книга, написана від імені улюбленої коргі королеви Єлизавети, стане бестселером.

Нагадаємо, під час похорону королеви Єлизавети, персонал палацу вивів коргі Сенді та Муїка, щоб вони попрощалися зі своєю господинею. Фото двох собак, що стояли біля дороги, якою їхав катафалк, зворушив шанувальників покійної монархині в усьому світі.