Эмилия Кларк, звезда "Игры престолов", показала очень летние фото из отпуска с друзьями

Актриса недавно снялась в сериале "Секретное вторжение", так что теперь отправилась в отпуск.

Эмилия Кларк, звезда сериала "Игра престолов", отправилась в отпуск в компании близких друзей. Актриса опубликовала в Instagram летние фото из Италии, где она, судя по всему, отлично проводит время.

"Мама мия! Италия! Тут всегда будет мое сердце, мое море и мое лето. Берите тех, кого вы любите, садите их на яхту, а потом возле бассейна. Добавьте итальянскую еду и побольше бутылок просекко и вот: у вас пик релакса!" – подписала Эмилия опубликованную серию снимков.

Эмилия Кларк в отпуске

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В отпуск она отправилась в компании друзей и уже запостила несколько ярких снимков. Актриса успела посетить виноградник и попробовать местную кухню.

Напомним, ранее она рассказала, как снималась в новом супергеройском сериале "Секретное вторжение".

Этот мини-сериал, созданный Кайлом Брэдстритом для стриминг-сервиса Disney+ и основанный на одноименной сюжетной линии комиксов Marvel, выходил с 21 июня по 26 июля.

В нем рассказывается, как Ник Фьюри и его союзники пытаются остановить вторжение скруллов на Землю. Эмилии Кларк досталась роль Г’айи, дочери Талоса.

Эмилия призналась, что ей очень нравились те сцены, где приходилось выполнять трюки, в том числе и сцену полетов, когда ее привязывали на веревках к потолку.

Она назвала весь этот опыт своим "лучшим днем ​​в жизни", добавив, что она обожает аттракционы и любит трапецию. Так что выброс адреналина привел ее в восторг.

"Я люблю кататься в тематических парках. Дайте мне трапецию. Дайте мне американские горки. Это было именно так. Я просто продолжала хихикать. Я не могла перестать хихикать весь день, пока мы это снимали", — призналась актриса.

Эмилия Кларк в отпуске с друзьями Фото: Instagram emilia_clarke

Напомним, ранее актриса призналась, что так и не посмотрела приквел "Игры престолов", сериал "Дом дракона".

Популярная актриса сравнивает просмотр приквела с посещением встречи совсем другого выпускного класса.

"Это очень странно. Ведь я очень рада, что это происходит. Я в восторге от всех наград, полученных им. Я просто не могу этого сделать и избегаю просмотра", — рассказала актриса.

Ранее Фокус писал о том, кто из актеров "Игры престолов" больше всего заработал на культовом сериале. Эмилия Кларк оказалась на пятом месте с 9 миллионами фунтов стерлингов. К тому же малоизвестная актриса стала настоящей звездой, исполнив роль Дейнерис Таргариен.