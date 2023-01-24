Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк избегает просмотра приквела телесериала – "Дома дракона"

Знаменитость рассказала, что избегает просмотра нового сериала.

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36-летняя британская киноактриса Эмилия Кларк призналась, что до сих пор не смотрела популярный сериал-приквел от HBO, посвященный предкам ее персонажа из "Игры престолов" Дейенерис Таргариен. Об этом сообщает Rolling Stone.

Популярная актриса сравнивает просмотр сериала-приквела Дома дракона с посещением встречи совсем другого выпускного класса.

"Это очень странно, – объясняет Кларк. – Я очень рада, что это происходит. Я в восторге от всех наград. Я просто не могу этого сделать и избегаю просмотра".

[ + – ] Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен Фото: Скриншот

В определенном смысле актриса уже простилась с Таргариенами, "семейным наследием", с которым она провела восемь сезонов.

По словам Кларк, ее персонаж – Мать драконов Дейенерис – увлекла все сердце киноактрисы.

Напомним, с 2023 года сериалы производства американского канала HBO, в том числе "Игра престолов", "Дом дракона", "Чернобыль", "Рим" и прочие, пропадут из легальных онлайн-кинотеатров в Украине. Так как права на них поставляет российская "Амедиатека". Канал HBO и его стриминговый сервис HBO Max в Украине не работают.