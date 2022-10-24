Сериал "Дом дракона" в Украине нельзя будет смотреть легально уже с 2023 года

Также это коснется прочих сериалов производства телеканала НВО.

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С 2023 года сериалы производства американского канала HBO, в том числе "Игра престолов", "Дом дракона", "Чернобыль", "Рим" и прочие, пропадут из легальных онлайн-кинотеатров в Украине. Так как права на них поставляет российская "Амедиатека". Об этом сообщает The Village.

Канал HBO и его стриминговый сервис HBO Max в Украине не работают. Так что контент НВО украинские онлайн-кинотеатры транслировали по лицензии. В России права на контент HBO принадлежат российской "Амедиатеке", через нее фильмы и сериалы получают украинские дистрибьюторы.

Это был единственный вариант увидеть топовые сериалы НВО, так как НВО передал права на весь постсоветский регион сразу и передал их "Амедиатеке".

Сначала украинским дистрибьютором был сервис Oll.tv, принадлежащий медиахолдингу Рината Ахметова "Медиа Группа Украина", но летом 2022 года он прекратил работу.

С ноября 2021 года права на контент были переданы Megogo, где они и шли с российским дубляжом. Онлайн-кинотеатр анонсировал и украинский дубляж, который появился позже.

После начала войны в Украине, компания HBO WarnerMedia объявила о приостановке операций в России. Правда, в конце июня контент HBO снова начал появляться у российских дистрибьюторов и соответственно на платформе Megogo.

Возобновление сотрудничества HBO с "Амедиатекой" было временным, контракт заканчивается в конце 2022 года. Тогда же заканчивается и соглашение "Амедиатеки" и украинских дистрибьюторов.

В Megogo заверили, что уже ищут пути сотрудничества с НВО, но пока нового контракта нет, с 2023 года легально контент HBO в Украине не будет доступен.

"Компания Megogo не сотрудничает со страной-агрессором РФ. В дальнейшем мы будем показывать контент HBO только в том случае, если контрагентом будет не российская компания", — заверили в Megogo.

Легально сериалы HBO и HBO Max могут появиться в Украине легально только когда контракт будет заключен напрямую.

"Мы неоднократно обращались к HBO по поводу прямого контракта. Мы также заявили о желании принять участие в тендере на этот контент и ждем от правообладателя официального приглашения. Надеемся, что впоследствии сможем сотрудничать с HBO напрямую. И покажем и другим международным правообладателям, что украинский рынок – перспективный и важный", – отметили в сервисе.

Теперь многое зависит от НВО, однако, по словам медиаэксперта Александра Глущенко, подобные НВО медиагиганты не слишком охотно объявляют санкции против стран-оккупантов. "Они считают, что война войной, а культура должна существовать отдельно, и они должны продвигать свой контент в такие страны: показывать населению стран-оккупантов, что за пределами их тирании существует еще цивилизованный мир. Мол, смотрите наш контент и берите с нас пример", — отметил эксперт.

Напомним, сериал "Дом дракона" стартовал 21 августа 2022 года. Он был высоко оценен критиками и зрителями. Съемки второго сезона пока не начались, но были анонсированы на весну 2023 года.