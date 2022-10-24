Серіал "Дім дракона" в Україні не можна буде легально дивитися вже з 2023 року

Також це стосуватиметься інших серіалів виробництва телеканалу НВО.

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З 2023 року серіали виробництва американського каналу HBO, зокрема "Гра престолів", "Дім дракона", "Чорнобиль", "Рим" та інші, зникнуть з легальних онлайн-кінотеатрів в Україні. Оскільки права на них надає російська "Амедіатека". Про це повідомляє The Village.

Канал HBO та його стрімінговий сервіс HBO Max в Україні не працюють. Тож контент НВО українські онлайн-кінотеатри транслювали за ліцензією. У Росії права на контент HBO належать російській "Амедіатеці", через неї фільми та серіали отримують українські дистриб'ютори.

Це був єдиний варіант побачити топові серіали НВО, тому що НВО передав права на весь пострадянський регіон одразу і передав їх "Амедіатеці".

Спочатку українським дистриб'ютором був сервіс Oll.tv, що належить медіахолдингу Ріната Ахметова "Медіа Група Україна", але влітку у 2022 році він припинив роботу.

З листопада 2021 року права на контент були передані Megogo, де вони і йшли з російським дубляжем. Онлайн-кінотеатр анонсував і український дубляж, який з'явився згодом.

Після початку війни в Україні компанія HBO WarnerMedia оголосила про призупинення операцій у Росії. Щоправда, наприкінці червня контент HBO знову почав з'являтися у російських дистриб'юторів і на платформі Megogo.

Відновлення співпраці HBO з "Амедіатекою" було тимчасовим, контракт закінчується наприкінці 2022 року. Тоді ж закінчується й угода "Амедіатеки" та українських дистриб'юторів.

У Megogo запевнили, що вже шукають шляхи співпраці з НВО, але поки нового контракту немає, з 2023 року легально контент HBO в Україні не буде доступним.

"Компанія Megogo не співпрацює з країною-агресором РФ. Надалі ми показуватимемо контент HBO тільки в тому випадку, якщо контрагентом буде не російська компанія", — запевнили в Megogo.

Легально серіали HBO та HBO Max можуть з'явитися в Україні легально лише тоді, коли контракт буде укладено безпосередньо.

"Ми неодноразово зверталися до HBO щодо прямого контракту. Ми також зголосилися взяти участь у тендері на цей контент і чекаємо від правовласника офіційного запрошення. Сподіваємося, що згодом зможемо співпрацювати з HBO безпосередньо. І покажемо й іншим міжнародним правовласникам, що український ринок – перспективний та важливий”, – зазначили у сервісі.

Тепер багато залежить від НВО, проте, за словами медіаексперта Олександра Глущенка, подібні НВО медіагіганти не надто охоче оголошують санкції проти країн-окупантів. "Вони вважають, що війна війною, а культура має існувати окремо, і вони мають просувати свій контент у такі країни: показувати населенню країн-окупантів, що за межами їхньої тиранії існує ще цивілізований світ. Мовляв, дивіться наш контент і беріть із нас приклад", — зазначив експерт.

Нагадаємо, серіал "Дім дракона" стартував 21 серпня 2022 року. Він був високо оцінений критиками та глядачами. Зйомки другого сезону поки що не почалися, але були анонсовані на весну 2023 року.