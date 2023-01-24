Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк уникає перегляду приквела телесеріалу — "Дім дракона"

Знаменитість розповіла, що уникає перегляду нового серіалу.

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36-річна британська кіноакторка Емілія Кларк зізналася, що досі не дивилася популярний серіал-приквел від HBO, присвячений предкам її персонажки з "Гри престолів" Дейєнеріс Таргарієн. Про це повідомляє Rolling Stone.

Популярна акторка порівнює перегляд серіалу-приквела Дому дракона з відвідуванням зустрічі зовсім іншого випускного класу.

"Це дуже дивно, — пояснює Кларк. — Я дуже рада, що це відбувається. Я в захваті від усіх нагород. Я просто не можу цього зробити та уникаю перегляду".

[ + – ] Емілія Кларк у ролі Дейєнеріс Таргарієн Фото: Скриншот

У певному сенсі акторка вже попрощалася з Таргарієнами, "сімейною спадщиною", з якою вона провела вісім сезонів.

За словами Кларк, її персонажка — Мати драконів Дейєнеріс — захопила все серце кіноакторки.

Нагадаємо, з 2023 року серіали виробництва американського каналу HBO, зокрема "Гра престолів", "Дім дракона", "Чорнобиль", "Рим" та інші, зникнуть з легальних онлайн-кінотеатрів в Україні. Бо права на них постачає російська "Амедиатека". Канал HBO та його стрімінговий сервіс HBO Max в Україні не працюють.