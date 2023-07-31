Завидный холостяк, йог и гончар: что известно о Сэмюэле Чатто, племяннике королевы Елизветы

Сэмюэл – старший сын леди Сары Чатто и внук принцессы Маргарет.

Некогда принцы Уильям и Гарри считались самыми завидными холостяками в мире. Но они связали себя узами брака и теперь в королевской семье Великобритании подросло новое поколение сердцеедов. Одним из самых завидных холостяков считается Сэмюэл Чатто. Кто он такой, пишет Daily Mail.

Сэм Чатто — квалифицированный инструктор по йоге и керамист. А также он старший сын леди Сары Чатто, дочери принцессы Маргарет. И внучатый племянник покойной королевы Елизаветы.

В очереди на престол он только 29-й, к тому же он не является работающим членом королевской семьи. Так что Сэмюэлу предоставлена полная свобода действий.

27-летний Сэмюэл Дэвид Бенедикт Чатто, более известный как Сэм, родился 28 июля 1996 года в больнице Портленда в Лондоне. Его родители – любимая племянница королевы Елизаветы, леди Сара Чатто, и ее супруг, художник и актер Дэниэл Чатто.

Он вырос в Кенсингтоне, Лондон, и был отправлен в Итонский колледж, когда ему было 11 лет — как и многие другие члены королевской семьи, включая его брата Артура и принцев Уильяма и Гарри.

Сэмюэл и Артур Чатто в Итоне

Затем 27-летний парень продолжил изучать историю искусств в Эдинбургском университете и окончил его в 2018 году.

Как внук принцессы Маргарет, Сэм занимает 29-е место в очереди на британский престол.

После получения степени Сэм прошел шестинедельное обучение в North Shore Pottery в Шотландии и теперь делает карьеру гончара.

В 2019 году он открыл собственную студию керамики.

Сэмюэл Чатто

"Я работаю с глиной, чтобы создать функциональную и скульптурную керамику, обожженную на дровах, в моем доме и студии в Западном Сассексе. Я провел большую часть своего детства, создавая воображаемые пейзажи и скульптурные модели, что, естественно, привело меня к глине в более поздние годы в школе", — рассказывал юноша в интервью четыре года назад.

Он работал на рынке произведений искусства, но это его не вдохновляло, так что он начал работать руками.

Также Сэм — учитель йоги. Он прошел 200 часов обучения и провел много времени в Индии, чтобы получить квалификацию. На это его вдохновила его тогдашняя девушка Софи Пайп.

Сэмюэл Чатто в Иордании

С Софи они расстались, что любовь к йоге осталась.

А теперь Сэмюэль встречается с Элеонорой Эксерджян, выпускницей Эдинбургского университета и дочери профессора искусств.

Она сама художница и сотрудничала с Сэмом, прежде, чем они начали встречаться.

На протяжении многих лет Сэм рассказывает о своей жизни в соцсетях и постит фото из путешествий по миру в Instagram.

В то время как старшие и наиболее видные члены королевской семьи часто имеют только официальные страницы в социальных сетях, Сэму разрешено иметь свою личную страницу из-за его более низкого положения в иерархии престолонаследия.

Напомним, ранее Фокус писал о еще одном молодом человеке из королевской семьи. Джеймс Александр Филипп Тео Маунтбеттен-Виндзор родился в графстве Суррей 17 декабря 2007 года. Его отец – принц Эдвард, младший брат короля Чарльза. Мать – Софи Уэссекская, нынешняя герцогиня Эдинбургская.