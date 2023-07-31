Топ-10 эфирных масел, которые помогут убрать морщины и отстрочить старение кожи

Загрязнения, ультрафиолет и обезвоживание ускоряют процесс старение кожи и появление морщин. Эфирные масла помогают замедлить старение кожи и способствуют восстановлению и омоложению кожи.

Эфирные масла представляют собой растительные экстракты, богатые антиоксидантами, которые способны бороться со свободными радикалами и предотвращать преждевременное старение кожи. Они помогают минимизировать морщины, сохранить молодость и естественное сияние кожи. Об этом пишет Stylecraze.

Главное отличие эфирных масел от косметических антивозрастных средств в том, что они полностью натуральны и не содержат химических веществ. Эти 10 эфирных масел помогут уменьшить морщины и предотвратить раннее старение кожи.

Эфирное масло лимона

Фото: Freepik

Эфирное масло лимона содержит антиоксиданты, которые помогают защитить кожу от окислительного стресса и нейтрализовать свободные радикалы. Оно содержит аскорбиновую кислоту, альфа-токоферол, который борется со старением и глутатион, который повышает защиту клеток от солнца.

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Масло лимона, нанесенное на кожу, предотвращает преждевременное старение и появление морщин, а также помогает выровнять тон кожи и вернуть ей сияние.

Эфирное масло розмарина

Эфирное масло розмарина, благодаря большому количеству антиоксидантов, помогает поддерживать здоровье кожи, предотвращая возрастные изменения и препятствуя старению. Это масло способно благотворно повлиять на лечение таких кожных заболеваний как розацеа, дерматит, экзема.

Эфирное масло сандалового дерева

Фото: Freepik

Сандаловое дерево обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Оно способно поглощать свободные радикалы и уменьшать окислительный стресс, сохраняя здоровье вашей кожи. Ученые обнаружили, что масло сандалового дерева эффективно при лечении экземы, псориаза, прыщей и даже бородавок.

Эфирное масло розы

Эфирное масло розы – одно из самых дорогих, но очень действенных масел, которое помогает поддерживать здоровье кожи. Экстракты дамасской розы обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Розовое масло является побочным продуктом производства розовой воды и оно способно сохранить вашу кожу молодой и здоровой.

Эфирное масло лаванды

Фото: Freepik

Масло лаванды получают из цветков лаванды и оно может помочь сделать вашу кожу гладкой и шелковистой, защитить ее от грибковых и бактериальных инфекций, уменьшить шрамы. Это масло обладает сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме воздействия на кожу, эфирное масло лаванды, благодаря своим психотерапевтическим свойствам, прекрасно подходит для снятия стресса.

Эфирное масло масла иланг-иланга

Эфирное масло иланг-иланга способствует обновлению и восстановлению кожи, уменьшает воздействие свободных радикалов. Также оно обладает антиоксидантными свойствами.

Эфирное масло граната

Масло косточек граната — очень мощный местный антиоксидант. Оно обладает противовоспалительными, противораковыми и противомикробными свойствами. Согласно исследованию, масло косточек граната способствует регенерации верхнего слоя кожи, стимулируя кератиноциты (клетки, вырабатывающие кератин). Также оно способствует повышению эластичности и упругости кожи.

Эфирное масло шиповника

Фото: Freepik

Масло шиповника оказывает противовоспалительное действие на кожу. Оно содержит каротиноиды, линолевую кислоту и витамин Е, который обладает омолаживающими свойствами. Масло семян шиповника содержит фенольную кислоту, которая препятствует окислительному стрессу, ускоряющему старение кожи.

Эфирное масло нероли

Эфирное масло нероли получают из цветков горького апельсинового дерева. Оно очень дорогое, так как для производства 1 кг масла используют 850 кг цветков нероли. Это эфирное масло обладает антисептическими, противомикробными и расслабляющими свойствами, помогает омолодить кожу и вернуть ей сияние и свежесть.

Эфирное масло пачули

Исследование показало, что применение эфирного масла пачули помогает уменьшить образование морщин у мышей, которые подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей, а это значит, что это масло способно предотвращать фотостарение. Эфирное масло пачули обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, благодаря ему можно уменьшить покраснения и защитить кожу от инфекций.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.