Сыновья Бритни Спирс не увидятся с ней перед переездом на Гавайи

Как известно, артистка не общается с наследниками более года.

Сыновья Бритни Спирс не захотели увидеться с ней перед отъездом на Гавайи. Об этом пишет TMZ.

41-летняя американская певица не воссоединится со своими наследниками, несмотря на то, что они переезжают в другой штат с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.

Как сообщается, Шон Престон и Джейден Джеймс собираются покинуть свой родной штат Калифорния во вторник, 1 августа 2023 года, вместе со своим отцом, мачехой Викторией Принс и сводными братьями и сестрами, не попрощавшись с мамой.

45-летний Федерлайн и 40-летняя Принс планируют арендовать жилье в штате Алоха, пока будут искать постоянный дом.

Сама Бритни не видела 17-летнего Престона и 16-летнего Джейдена больше года. Они также не присутствовали на ее свадьбе с Сэмом Асгари в июне 2022 года.

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Бритни Спирс с сыновьями Фото: Getty Images

Спирс согласилась на то, чтобы Престон и Джейден переехали на Гавайи со своим отцом после того, как Федерлайн публично угрожал своей бывшей жене судом, если она отклонит просьбу.

Диджей также является отцом дочери Кори, 21, и сына Калеба, 19, от бывшей невесты Шар Джексон, а также дочерей Джордан, 11, и Пейтон, 9, от Принс, на которой он женился в августе 2013 года.

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс Фото: Getty Images

Напомним, Бритни Спирс заподозрила, что снова беременна.

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