Королева Летиция вышла на публику в эффектном платье из полупрозрачного шифона (фото)

Королевская семья Испании вручила награду "Мастер кино" актрисе Ирен Джейкоб.

Королева Испании Летиция продемонстрировала роскошный образ на церемонии закрытия кинофестиваля Atlantida Mallorca Film Fest. Об этом пишет Daily Mail.

Королева начала свои летние каникулы с кинофестиваля, где она вручила награду "Мастер кино" 57-летней франко-швейцарской актрисе Ирен Джейкоб во время заключительного гала-концерта.

50-летняя испанская монаршая особа выглядела шикарно, выбрав черное платье в стиле бохо Uterque из полупрозрачном шифона для мероприятия в Пальме, Майорка. Летиция свела макияж к минимуму, демонстрируя свою естественную красоту.

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Наряду с элегантным нарядом королева предпочла минимум аксессуаров, контрастирующих с ее образом. Единственным украшением стала пара сережек из сусального золота от Suma Cruz. Королевская особа дополнила свое эффектное платье парой стильных золотых туфель на танкетке. Мерцающий золотой клатч Malababa завершил ансамбль королевы Испании.

Напомним, королева Летиция продемонстрировала элегантный черно-белый образ.

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