Кэтрин Зета-Джонс в платье с глубоким декольте отправилась на свидание с мужем (фото)

Майкл Дуглас и его избранница отдыхают в Италии.

53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс в фиолетовом платье с глубоким декольте отправилась на итальянское свидание с Майклом Дугласом. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара выходила из итальянского ресторана Taverna del Marinaio. Актриса "Маски Зорро" продемонстрировала стройную фигуру в глубоком темно-фиолетовом макси-платье с цветочным принтом с очень тонкими лямками на плечах.

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Знаменитость добавила к образу черно-бежевые босоножки на платформе, солнцезащитные очки, длинные лавандовые серьги и браслеты во время отпуска в Портофино, Италия. Волосы Кэтрин были распущены, а к луку она также добавила черный клатч.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Оскароносная актриса держалась за руки со своим мужем Майклом Дугласом.

78-летний американский актер был в синей рубашке и светлых брюках. На ногах звезды фильма "Игра" были черные туфли.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Голливудские звезды познакомились в 1998 году на кинофестивале в Довиле, где актер рекламировал фильм "Идеальное убийство" с Гвинет Пэлтроу.

Напомним, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отдыхают на роскошной яхте в Италии.

Также Фокус писал о редком снимке 78-летнего Майкла Дугласа с детьми от Кэтрин Зета-Джонс.