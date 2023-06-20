Майкл Дуглас поделился редким снимком с детьми (фото)

Кроме того, Кэтрин Зета-Джонс показала архивный кадр мужа с его покойным папой.

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78-летний американский актер Майкл Дуглас поделился редким снимком со своими детьми. Семейное фото звезда фильма "Игра" выложил в Instagram с 1,2 млн подписчиков.

"Поздравляю всех с Днем отца! Мира и любви ❤️", — подписал актер снимок, на котором позирует с дочерью Кэрис и сыном Диланом. Фотографирует звездную семью Кэтрин Зета-Джонс.

На фото 78-летний Дуглас обнимает своих наследников от второй жены. Они сидят за праздничным столом.

Майкл Дуглас с детьми от Кэтрин Зета-Джонс Фото: Michael Douglas\Instagram

"Просто Лучшие! 😍❤️😍", — написала в комментариях Кэтрин.

Жена актера также поделилась семейным снимком в честь Дня отца 2023 года, однако она показала поклонникам архивное фото.

Зета-Джонс опубликовала черно-белое фото, на котором Майкл сидит в окружении двух маленьких детей и умершего в 2020 году отца Кирка.

Можно было увидеть, как его дочь Кэрис мило сидела у актера на коленях, нежно обнимая его за плечи.

"Поздравляю своего мужа с Днем отца @michaelkirkdouglas лучший отец, которого только могут иметь мои дети. И моего свекра Кирка, мы любим тебя и скучаем по тебе 😘♥️😘", — написала звезда фильма "Маска Зорро".

Майкл Дуглас с детьми и своим отцом

Отметим, что у Майкла Дугласа также есть 44-летний сын Кэмерон от предыдущего брака.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поздравили дочь с 20-летием.

Также Фокус писал о выходе на публику Майкла Дугласа в компании 22-летнего сына.