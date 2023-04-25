78-летний Майкл Дуглас пришел на бродвейскую премьеру с 22-летним сыном

Дилана актеру родила Кэтрин Зета-Джонс.

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Американский актер Майкл Дуглас в свои 78 лет является отцом 22-летнего сына Дилана, который взял все лучшее от отца и матери, актрисы Кэтрин Зета-Джонс. Гордый родитель появился с ним на премьере новой бродвейской пьесы "Спокойной ночи, Оскар" в Нью-Йорке, пишут таблоиды.

Дважды оскароносный Майкл позировал на красной дорожке в темно-синем костюме и черной рубашке, а его сын надел темно-синие брюки, серую в синюю полоску рубашку и серый блейзер оверсайз. Образ он дополнил украшениями из бисера и черными кроссовками.

Отец и сын с удовольствием фотографировались, прежде чем зайти в театр.

Два поколения Дугласов Фото: Getty

Ими количество звездных гостей премьеры не ограничилось. Там были замечены Синтия Никсон, Стив Мартин, а также Молли Рингуолд.

Дилан – старший ребенок в семье Майкла и Кэтрин. У супругов есть еще 20-летняя дочь Кэрис. Дуглас также является отцом 44-летнего Кемэрона, которого ему родила бывшая жена Диандра Лукер.

По словам Дилана, он очень горд своими родителями.

"Я имею в виду, очевидно, что они отличные актеры, оба обладатели премии "Оскар", но они отличные родители. И это та сторона, которую не все могут увидеть, но я вижу каждый день, от и до. Так что на этом фронте у них все отлично. И они так же хорошо работают на экране", – отметил он.

Ранее Фокус писал, что в начале этого года Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дуглас выставили на продажу свой шикарный пентхаус в Нью-Йорке. Они запросили за него 19,5 миллионов долларов, что на 2 миллиона долларов меньше первоначальной цены.

Звездная семья уже продала дом отца Майкла, знаменитого Кирка Дугласа с его личной Аллеей Звезд. Многочисленные гости Кирка оставляли автографы на плитках на садовой дорожке. Там остались подписи Фрэнка Синатры, Рональда Рейгана, Майкла Кейна, Элизабет Тэйлор, Джейн Фонда, Люсиль Болл и многих других, включая детей Кирка – его сыновей Майкла, Джоэла, Питера и Эрика.