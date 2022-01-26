Майкл Дуглас с женой продают шикарный пентхаус с видом на Центральный парк

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас даже снизили цену на пару миллионов, но покупателей пока не нашлось

Роскошная квартира Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа в Нью-Йорке выставлена ​​на продажу за 19,5 миллионов долларов, что на 2 миллиона долларов меньше их первоначальной запрашиваемой цены. Но покупателей пока не нашлось. Об этом пишет Dirt.

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Летом Кэтрин и Майкл выставили шикарный пентхаус с четырьмя спальнями и видом на Центральный парк за 21,5 миллиона долларов.

Фото: StreetEasy

Фото: StreetEasy

[ + – ] Квартира Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс Фото: StreetEasy

[ + – ] Вид на Центральный парк из квартиры Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс Фото: StreetEasy

Пентхаус был спроектирован знаменитым архитектором Тьерри Депоном, который в 1980-х занимался реконструкцией и обновлением Статуи Свободы. Он расположен на верхнем этаже здания Кенилворта, построенного в 1908 году компанией Townsend, Steinle & Haskell.

"Кенилворт — это обслуживание в белых перчатках с полным спектром услуг, лифтом и резидент-менеджером, построенный в 1908 году в стиле Второй французской империи", — описывает здание агент по продаже недвижимости Sotheby’s International Realty.

[ + – ] Здание Кенилворта в Нью-Йорке Фото: StreetEasy

Здесь даже имеются два дровяных камина и огромная библиотека.

Впрочем, продав шикарную квартиру, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс не остануться бездомными. Они также владеют особняком в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, домом в родном городе Кэтрин, Суонси, в британском Уэльсе, и уже семь лет продают имение на Майорке.

Но звездная семья уже продала дом отца Майкла, знаменитого Кирка Дугласа с его личной Аллеей Звезд. Многочисленные гости Кирка оставляли автографы на плитках на садовой дорожке. Там остались подписи Фрэнка Синатры, Рональда Рейгана, Майкла Кейна, Элизабет Тэйлор, Джейн Фонда, Люсиль Болл и многих других, включая детей Кирка – его сыновей Майкла, Джоэла, Питера и Эрика.

Теперь дом в Беверли-Хиллз принадлежит известному врачу-ортопеду Стивену Лю, основателю компании Forme.