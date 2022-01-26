Майкл Дуглас с женой продают шикарный пентхаус с видом на Центральный парк
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас даже снизили цену на пару миллионов, но покупателей пока не нашлось
Роскошная квартира Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа в Нью-Йорке выставлена на продажу за 19,5 миллионов долларов, что на 2 миллиона долларов меньше их первоначальной запрашиваемой цены. Но покупателей пока не нашлось. Об этом пишет Dirt.
Летом Кэтрин и Майкл выставили шикарный пентхаус с четырьмя спальнями и видом на Центральный парк за 21,5 миллиона долларов.
Пентхаус был спроектирован знаменитым архитектором Тьерри Депоном, который в 1980-х занимался реконструкцией и обновлением Статуи Свободы. Он расположен на верхнем этаже здания Кенилворта, построенного в 1908 году компанией Townsend, Steinle & Haskell.
"Кенилворт — это обслуживание в белых перчатках с полным спектром услуг, лифтом и резидент-менеджером, построенный в 1908 году в стиле Второй французской империи", — описывает здание агент по продаже недвижимости Sotheby’s International Realty.
Здесь даже имеются два дровяных камина и огромная библиотека.
Впрочем, продав шикарную квартиру, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс не остануться бездомными. Они также владеют особняком в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, домом в родном городе Кэтрин, Суонси, в британском Уэльсе, и уже семь лет продают имение на Майорке.
Но звездная семья уже продала дом отца Майкла, знаменитого Кирка Дугласа с его личной Аллеей Звезд. Многочисленные гости Кирка оставляли автографы на плитках на садовой дорожке. Там остались подписи Фрэнка Синатры, Рональда Рейгана, Майкла Кейна, Элизабет Тэйлор, Джейн Фонда, Люсиль Болл и многих других, включая детей Кирка – его сыновей Майкла, Джоэла, Питера и Эрика.
Теперь дом в Беверли-Хиллз принадлежит известному врачу-ортопеду Стивену Лю, основателю компании Forme.