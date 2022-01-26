Майкл Дуглас із дружиною продають шикарний пентхаус з видом на Центральний парк

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас навіть знизили ціну на кілька мільйонів, але покупців поки що не знайшлося.

Розкішна квартира Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа в Нью-Йорку виставлена ​​на продаж за 19,5 мільйонів доларів, що на 2 мільйони доларів менше за їхню початкову запитувану ціну. Але покупців поки що не знайшлося. Про це пише Dirt.

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Влітку Кетрін та Майкл виставили шикарний пентхаус із чотирма спальнями та видом на Центральний парк за 21,5 мільйона доларів.

Фото: StreetEasy

Фото: StreetEasy

[ + – ] Квартира Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс Фото: StreetEasy

[ + – ] Краєвид на Центральний парк з квартири Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс Фото: StreetEasy

Пентхаус був спроєктований знаменитим архітектором Тьєррі Депоном, який у 1980-х займався реконструкцією та оновленням Статуї Свободи. Він розташований на верхньому поверсі будівлі Кенілворта, побудованої в 1908 компанією Townsend, Steinle&Haskell.

"Кенілворт — це обслуговування в білих рукавичках з повним спектром послуг, ліфтом і резидент-менеджером, побудований в 1908 році в стилі Другої французької імперії", — описує будівлю агент із продажу нерухомості Sotheby's International Realty.

[ + – ] Будівля Кенілворта в Нью-Йорку Фото: StreetEasy

Тут навіть є два дров'яні каміни та величезна бібліотека.

Втім, продавши шикарну квартиру, Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс не залишаться бездомними. Вони також володіють особняком в Ірвінгтоні, штат Нью-Йорк, будинком у рідному місті Кетрін, Суонсі, в британському Уельсі, і вже сім років продають маєток на Майорці.

Але зіркова сім'я вже продала будинок батька Майкла, знаменитого Кірка Дугласа з його особистою Алеєю Зірок. Численні гості Кірка залишали автографи на плитках на садовій доріжці. Там залишилися підписи Френка Сінатри, Рональда Рейгана, Майкла Кейна, Елізабет Тейлор, Джейн Фонда, Люсіль Болл та багатьох інших, включаючи дітей Кірка — його синів Майкла, Джоела, Пітера та Еріка.

Тепер будинок Беверлі-Хіллз належить відомому лікарю-ортопеду Стівену Лю, засновнику компанії Forme.