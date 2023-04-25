78-річний Майкл Дуглас прийшов на бродвейську прем'єру з 22-річним сином

Ділана акторові народила Кетрін Зета-Джонс.

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Американський актор Майкл Дуглас у свої 78 років є батьком 22-річного сина Ділана, який взяв усе найкраще від нього та своєї матері, акторки Кетрін Зети-Джонс. Гордий батько з'явився з ним на прем'єрі нової бродвейської п'єси "На добраніч, Оскар" у Нью-Йорку, пишуть таблоїди.

Двічі оскароносний Майлк позував на червоній доріжці у темно-синьому костюмі та чорній сорочці, а його син надягнув темно-сині штани, сіру в синю смужку сорочку та сірий блейзер оверсайз. Образ він доповнив прикрасами з бісеру та чорними кросівками.

Батько та син із задоволенням фотографувалися, перш ніж зайти до театру.

Два покоління Дугласів Фото: Getty

Ними кількість зіркових гостей прем'єри не обмежилася. Там помітили Синтію Ніксон, Стіва Мартіна, а також Моллі Рінгуолд.

Ділан — старша дитина у сім'ї Майкла та Кетрін. Подружжя має ще 20-річну доньку Керіс. Дуглас також є батьком 44-річного Кемерона, якого йому народила колишня дружина Діандра Лукер.

За словами Ділана, він дуже пишається своїми батьками.

"Я маю на увазі, очевидно, що вони чудові актори, обоє володарі премії "Оскар", але вони чудові батьки. І це та сторона, яку не всі можуть побачити, але я бачу щодня, від і до. Так що на цьому фронті у них все чудово. І вони так само добре працюють на екрані", – зазначив він.

Раніше Фокус писав, що на початку цього року Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас виставили на продаж свій шикарний пентхаус у Нью-Йорку. Вони просять за нього 19,5 мільйонів доларів, що на 2 мільйони доларів менше за початкову ціну.

Зіркова сім'я вже продала будинок батька Майкла, знаменитого Кірка Дугласа з його особистою Алеєю Зірок. Численні гості Кірка залишали автографи на плитках на садовій доріжці. Там залишилися підписи Френка Сінатри, Рональда Рейгана, Майкла Кейна, Елізабет Тейлор, Джейн Фонда, Люсіль Болл та багатьох інших, включно з дітьми Кірка — його синів Майкла, Джоела, Пітера та Еріка.