Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поздравили дочь с 20-летием

Младшему ребенку пары, Кэрис, на прошлой неделе исполнилось 20 лет, и она получила сердечные поздравления от обоих родителей.

Related video

53-летняя британская оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая много лет в браке с Майклом Дугласом, поделилась в своем Instagram-аккаунте трогательным видео в честь дня рождения дочери.

"20 лет назад в этот день моя дочь Кэрис попала ко мне в объятия, и нет ни дня, который бы я не лелеяла. С Днем Рождения, прекрасная леди", — подписала видео Зета-Джонс.

В клипе маленькая Кэрис демонстрировала свои танцевальные навыки перед озером. Звезда "Уэнсдей" также включила фрагмент, в котором объяснялось происхождение имени Кэрис, как "валлийского женского имени, происходящего от слова caru, "любить".

"Спасибо, мамочка, — написала Кэрис в разделе комментариев. — Я так сильно тебя люблю — спасибо за прекрасную мать, которой ты была эти 20 лет".

78-летний Майкл Дуглас также поделился теплыми словами в честь большого дня своей дочери.

"Моей дорогой дочери Кэрис, поздравляю тебя с днем рождения!" — подписал он снимок, на котором девушка позирует на диване рядом с электрогитарой. — Теперь, когда ты покидаешь подростковый возраст, пусть это будет чудесный Новый год для тебя, дорогая! Я люблю тебя, папа."

"Я так тебя люблю, папочка", — ответила Кэрис в комментариях. — Спасибо за все, что вы делаете, и за то, что вы есть ❤️❤️".

Кэрис – младший ребенок в семье Майкла и Кэтрин. У супругов есть еще 22-летний сын Дилан. Дуглас также является отцом 44-летнего Кемэрона, которого ему родила бывшая жена Диандра Лукер.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс души не чает в своих детях и часто выражает свою любовь к ним, публикуя трогательные снимки в соцсетях.

Также Фокус писал, что Майкл Дуглас пришел на бродвейскую премьеру с 22-летним сыном.