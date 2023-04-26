Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас привітали дочку з 20-річчям

Молодшій дитині пари, Керіс, минулого тижня виповнилося 20 років, і вона отримала вітання від обох батьків.

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53-річна британська оскароносна акторка Кетрін Зета-Джонс, яка багато років у шлюбі з Майклом Дугласом, поділилася у своєму Instagram-акаунті зворушливим відео на честь дня народження доньки.

"20 років тому цього дня моя дочка Керіс потрапила до мене в обійми, і немає жодного дня, який би я не плекала. З Днем Народження, прекрасна леді", — підписала відео Зета-Джонс.

У кліпі маленька Керіс демонструвала свої танцювальні навички перед озером. Зірка "Венздей" також включила фрагмент, у якому пояснювалося походження імені Керіс, як "валлійського жіночого імені, що походить від слова caru, "любити" .

"Дякую, матусю, — написала Керіс у розділі коментарів. — Я так сильно тебе люблю — дякую за прекрасну матір, якою ти була ці 20 років".

78-річний Майкл Дуглас поділився теплими словами на честь великого дня своєї доньки.

"Моїй дорогій дочці Керіс, вітаю тебе з днем народження!" — підписав він знімок, на якому дівчина позує на дивані поряд із електрогітарою. — Тепер, коли ти залишаєш підлітковий вік, хай це буде чудовий Новий рік для тебе, люба! Я люблю тебе тато."

"Я так тебе люблю, татко", — відповіла Керіс у коментарях. — Дякую за все, що ви робите, і за те, що ви є ❤️❤️.

Керіс – молодша дитина у сім'ї Майкла та Кетрін. Подружжя має ще 22-річного сина Ділана. Дуглас також є батьком 44-річного Кемерона, якого йому народила колишня дружина Діандра Лукер.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс часто висловлює свою любов до дітей, публікуючи зворушливі знімки у соцмережах.

Також Фокус писав, що Майкл Дуглас прийшов на бродвейську прем'єру із 22-річним сином.