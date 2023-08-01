Кристина Агилера надела блестящую мини-юбку, напоминающую сумку Birkin (фото)

Знаменитость выбрала юбку бренда Namilia, который известен своими дикими презентациями на Неделе моды.

41-летняя американская певица Кристина Агилера продемонстрировала свое впечатляющее чувство стиля в блестящей розовой мини-юбке, напоминающей желанную сумку Hermès Birkin. Фотографии в ярком образе знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Звезда сцены позировала на серии снимков в юбке от модного бренда Namilia. На фото она отметила дизайнеров Namilia и A-Morir, а также своего стилиста Криса Хорана, который работал с такими людьми, как Розалия, Charli XCX и Барби Феррейра.

Бренд известен своими дикими презентациями на Неделе моды, в том числе в 2020 году, когда звезды PornHub, такие как Аса Акира, прошлись по их показу. Позже в том же году феминистский модный бренд выпустил непристойное видео в сотрудничестве с веб-сайтом.

Кристина оставила остальную часть своего образа простой, чтобы сбалансировать укороченную юбку, украшенную кристаллами. Звезда сочетала ее с однотонной черной футболкой с короткими рукавами. Что касается обуви, миниатюрная музыкальная артистка надела прозрачные босоножки с открытым носком.

Агилера подписала снимки "Драгоценные товары", ссылаясь на свой взгляд на эксклюзивную сумочку, превратившуюся в мини.

Ранее Фокус писал, что Кристина Агилера дала очень откровенное интервью об отношениях со своим бойфрендом.