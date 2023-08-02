Кейт Миддлтон раскрыла, кто в ее семье выполняет роль "строгого родителя"

Супруги пообщались с королевскими фанатами.

Кейт Миддлтон раскрыла, кто в их с принцем Уильямом семье выполняет роль "строгого родителя". Об этом сообщает Sky News.

Принц и принцесса Уэльские, обоим по 41, возглавили членов королевской семьи на вечеринке в саду Букингемского дворца в мае, всего через несколько дней после коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы. Во время общения со специально приглашенными гостями принцесса Кейт встретила 93-летнюю Олдит Грандисон и ее дочь Джей Си Ла Буш, и женщины поговорили о шутках.

Можно услышать, как жена будущего короля Великобритании признается: "Я ужасна. Я ужасно разбираюсь в шутках", добавив, что принц Уильям "очень хорошо в них разбирается".

Когда Грандисон спросила: "Вы строги?", Кейт посмеялась, сказав: "Я точно не строгая! Как вы можете это сказать? Конечно, нет!"

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Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с гостями на вечеринке в Букингемском дворце

И Уильям, и Кейт стремятся обеспечить здоровую нормальную жизнь для своих троих детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

"Эти дети выглядят довольными жизнью", — сказал ранее источник. "По большей части это стабилизирующая нормальность, которую приносит Кейт — и такой она выросла".

Ощущение "нормальности" произошло благодаря некоролевскому воспитанию Кейт в деревне Баклбери.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Скриншот видео

Напомним, принца и принцессу Уэльских сравнили с семьей Кеннеди.

Также Фокус писал о прозвище Кейт Миддлтон, которое ей дал принц Уильям.